SG-Reserve gewinnt auch erstes "echtes" Heimspiel

Zum ersten Mal in dieser Saison trat die SG-Reserve daheim in Gergweis an. Gegen den Mitabsteiger aus Alkofen gab es dabei seit recht langer Zeit mal wieder eine durchweg überzeugende Vorstellung.
Die SG-"Vize" ging nach einem Doppelschlag durch Beier und Sonntag mit 2:0 in die Pause und ließ nach dem Wechsel kaum mehr Chancen zu. Am Ende stand ein verdienter Sieg, durch den die Heimelf weiterhin von der Tabellenspitze grüßt.