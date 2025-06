SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt holt sich Meisterschaft

Am letzten Spieltag der Regionenliga hatte unsere SGM Dettingen/Kirchberg die SGM Renhardsweiler zu Gast, die bereits unter der Woche das Pokalfinale gewinnen konnte. In der Liga standen die Gäste mit einem Punkt Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz, den sie mit allen Mitteln verteidigen wollten. Spielerisch gesehen fanden unsere Frauen gut ins Spiel, jedoch gelang es ihnen nicht, den Gegner früh unter Druck zu setzten. Durch ein schnelles Umschaltspiel erzielte die SGM Renhardsweiler in der 17. Minute die 0:1 Führung. Unsere SGM ließ sich nicht verunsichern und drängte auf den Ausgleich. Nachdem Isabelle Gschwind im Strafraum zu Fall gebracht wurde, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Dimitra Pimenidis in der 27. Minute gekonnt verwandeln konnte. Ein Unentschieden reichte den Gästen jedoch nicht zur Meisterschaft, sodass diese nun wieder mehr auf die Führung drängten. Durch erneut schnelles umschalten erzielten die SGM Renhardsweiler so in der 33. Minute die 1:2 Führung. In der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte und die Gäste hatten mehrmals die Chance, ihre Führung weiter auszubauen. Unsere Abwehrspielerinnen hielten mit allen Mitteln dagegen, sodass es am Ende beim 1:2 Endstand blieb. Mit diesem Sieg sicherte sich die SGM Renhardsweiler neben dem Pokal nun auch die Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch!