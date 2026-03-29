SG Reisensburg/Leinheim vs. SV Aislingen 1:1

Mit der Punkteteilung bei der SG Reisensburg/Leinheim können die Aislinger sehr zufrieden sein. Die grün – weiße Hintermannschaft hatte vor allem im ersten Durchgang alle Hände voll zu tun, um gegen den Tabellendritten nicht ins Hintertreffen zu geraten. Fünf klare Chancen konnten in der ersten halben Stunde verhindert werden. Dann klingelte es im SVA – Gehäuse, doch die Abseitsregel funkte dazwischen. Erst jetzt kamen auch die Kapellenbergler zu ihrer ersten nennenswerten Chance, die jedoch neben dem Tor landete. In der 58. Spielminute fiel dann der längst überfällige Gastgebertreffer (Tobias Lindenmayer). Jetzt war der Aislinger Kampfgeist vollends entfacht und man startete den Gegenangriff. Vier Minuten später konnte Niklas Hahn auf Zuspiel von seinem Coach Christoph Bronnhuber den Spielstand egalisieren. Auf diesen Treffer hin verlagerte sich die Partie mehr ins Mittelfeld. Kurz vor dem Schlusspfiff sahen die Aislinger schon einen Elfmeter vor ihrem inneren Auge, doch der Schiedsrichter ahndete das Trikotziehen an Niklas Hahn nicht.

Autor: Elisabeth Sturm