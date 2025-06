SG Reisach dreht Partie in Fischbachau und feiert Klassenerhalt

Bevor der Nichtabstieg am Pfingstmontag allerdings in trockenen Tüchern war, musste nach dem 2:1-Hinspielsieg ein hartes Stück Arbeit bei den Sportfreunden Fischbachau verrichtet werden. Am Ende gewannen die Gäste einen echten Fußballkrimi mit 4:3 (2:2).

Die Hausherren wollten schnell den Rückstand aus dem ersten Spiel egalisieren und hatten gleich zu Beginn die Möglichkeit. Jedoch schlugen sie aus zwei dicken Chancen kein Kapital. Dann befreite sich die SG. Der starke Kobinian Melf setzte bei einem schon verloren geglaubten Ball nach, spitzelte die Kugel von der Torauslinie in den Fünfmeterraum, und Pechvogel Quirin Leitner bugsierte das Spielgerät unglücklich ins eigene Netz. Und nur fünf Minuten später kam es noch dicker für die Platzherren. Im Anschluss an eine abgewehrte Ecke schoss Paul Bartsch aus dem Hinterhalt ins lange Eck.

Auch der Torwart kommt nach vorne

Schon kurz nach Wiederbeginn schloss erneut Torjäger Isenmann nach einer schönen Kombination über Maximilian Bucher und Andreas Drainer zur 3:2-Führung für die Hausherren ab. Das beinahe schon unmöglich Geglaubte war gelungen und Fischbachau dem Aufstieg ganz nahe. Jetzt mussten die Gäste reagieren. Marinus Kröll setzte sich mit viel Körpereinsatz durch und glich aus. Jetzt war wieder Fischbachau in Not, versuchte alles, um noch einmal in Führung zu gehen. Keeper Quirin Leitner kam in der Nachspielzeit aus seinem Tor. Reichersbeuern konnte kontern, Leitner schaffte es zwar zurück an seinen Platz, doch Florian Kappelsberger setzte den 4:3-Schlusspunkt.

SF-Trainer Johann Ostner: „Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft. Doch Reisach Gästeteam zeigte sich kaltschnäuziger.“ Und SG-Trainer Martin Schmidt sagt: „Super gemacht von meinem Team. Auch wenn wir durch eigene Fehler Fischbachau zu vielen Chancen verholfen haben. Trotzdem dickes Kompliment an mein Team.“