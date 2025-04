SG Reinhardshagen bindet Trio um Topscorer Jan Paar

Topscorer Jan Paar führt mit 20 Saisontreffern und insgesamt 101 Toren aus 146 Spielen die interne Torschützenliste an und steht sinnbildlich für Einsatz und Effizienz. Bruder Andre Paar bleibt als zentraler Spielgestalter mit 153 Einsätzen ebenfalls ein fester Bestandteil des Teams. Gianluca Marino, mit 114 Treffern in 186 Spielen der treffsicherste SGR-Akteur, glänzt zudem als Standardspezialist mit zehn Vorlagen in nur 15 Einsätzen.

Mit nun acht frühzeitigen Zusagen sieht sich die SG gut gerüstet für eine stabile Zukunft – weitere Verlängerungen sollen folgen.