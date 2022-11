SG RBS setzt Ausrufezeichen

Mit einem 8:1-Kantersieg hat die erste Mannschaft der SG RBS im Duell gegen den SV Bobenhausen ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Torregen begann bereits in der ersten Minute, als Kapitän Christian Kuhn einen Freistoß an der Strafraumgrenze ins gegnerische Gehäuse zimmerte. Nur drei Minuten später war Kuhn erneut mit einem Freistoß aus rund 20 Metern erfolgreich. In der 8. Minute kratzte Niklas Frey einen zu lang geratenen Pass gerade noch von der Torauslinie und bediente den freistehenden Robin Kässmann, der nur noch einschieben musste. Beim Freistoß in der 10. Minute bewahrte das Aluminium die Gäste noch vor dem 4:0, welches allerdings zwei Minuten später fallen sollte: ein langer Ball von Kutscher verwertete Kässmann etwas glücklich mit dem Oberschenkel. In der 27. Minute machte Kässmann seinen Hattrick per Schuss von der Strafraumgrenze ins linke untere Eck perfekt. Die Gäste aus Bobenhausen fanden in der ersten Hälfte kaum ins Spiel und wurden von unserer Offensive förmlich überrollt. Die zweite Halbzeit sollte der SG RBS weitere drei Tore bescheren. In der 52. Minute ließ Tim Kutscher die SV-Defensive ins Leere rutschen und markierte das 6:0 nach einem kurz und schnell ausgeführten Freistoß von Kuhn. In der 55. Minute erzielte Lorenz Klaus mit einem satten Schuss ins linke untere Eck das zwischenzeitliche 7:0. Zehn Minuten später konnte sich auch noch Niklas Albach in die Torschützenliste eintragen. Die Vorlage erfolgte erneut von Kuhn. In der 74. Minute kamen die Gäste noch zum Ehrentreffer nach einem Eckball. Im Anschluss war es eine eher ruhige Schlussphase in einem sonst temporeichen und körperbetonten Spiels, welches von der Unparteiischen an diesem Tage bestens geleitet wurde.

Bericht: Niklas Frey, SG RBS