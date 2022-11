SG RBS nach Vier-Punkte-Wochenende an Tabellenspitze

Unentschieden im Topspiel Gegen die in dieser Runde bisher ungeschlagene FSG Kirtorf gelang der ersten Mannschaft der SG RBS vor knapp 120 Zuschauern am letzten Donnerstag in Reiskirchen ein 2:2-Unentschieden. In der vierten Minute brachte Kapitän Christian Kuhn die SG RBS mit 1:0 in Front, indem er eine Kombination über die rechte Außenbahn per direktem Abschluss aus gut 20 Metern verwandelte. In der Folgezeit forderten die Gegner die SG-Defensive mit langen Bällen. Während Keeper Jürgen Stöcker in der 16. Minute einen Torschuss der Gäste noch klären konnte, war der Freistoß in der 23. Minute zu scharf geschossen. Der Abpraller Stöckers landete genau vor einem FSG-Stürmer, der nur noch einschieben musste. Danach konnte die SG ihr Spiel der ersten 15 Minuten leider nicht wieder aufnehmen und so war die FSG am Drücker, ohne daraus Kapital zu schlagen - bis zur 39. Minute. Nach einem Eckball kam ein gegnerischer Spieler zu frei zum Kopfball, der unhaltbar in den Maschen landete. In der zweiten Hälfte merkte man, dass sich die Spieler der SG RBS mit dem Ergebnis nicht abfinden wollten. Man erhöhte den Druck nach vorne und wurde bereits in der 53. Minute belohnt: Tom Fischer brauchte den Ball nach einem kapitalen Fehler der FSG-Hintermannschaft nur noch über die Linie drücken. In der 57. Minute scheiterte Kuhn an der Querlatte, nur wenige Minuten später kam die FSG nach einem Abpraller zur erneuten Einschusschance, die aber geklärt werden konnte. In der Schlussphase kam es noch zu einzelnen Angriffen auf beiden Seiten, die aber weniger vielversprechend waren. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden im Topspiel der Kreisliga A Alsfeld. SG RBS II gg. FSG Kirtorf II 0:5