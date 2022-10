SG RBS: Erneuter Derbysieg gegen SV Harbach

Mit einem erneuten, diesmal aber deutlichem 5:1-Heimsieg über den SV Harbach sicherte sich die SG RBS am vergangenen Donnerstag weitere drei Punkte.

Nach einem stürmischen Beginn der Gäste ebnete Robin Kässmann in der 10. Minute nach Zuspiel von Niklas Albach den Weg zum Derbysieg. Nur wenige Minuten später erhöhte Levin Arnold aus kurzer Distanz auf 2:0. Die entsprechende Vorlage erfolgte per strammer Flanke von Simon Möbus. In der 24. Minute besorgte Christian Kuhn das 3:0, indem er den Ball per Freistoß aus gut 25 Metern in den linken Winkel zimmerte. Vier Minuten später kam der SV Harbach zu einer vielversprechenden 1:1-Situation, der Ball ging allerdings knapp am Tor der Dreier-SG vorbei.

Nach der Pause erstickte Tom Becker jeden Glauben an ein Zurückkommen der Gäste durch Ausnutzen eines Fehlers in der SV-Defensive. Becker erlief einen zu kurzen Rückpass und schob ohne Probleme zum vorentscheidenden 4:0 ein. In der 59. Minute verpasste Kapitän Kuhn die Chance, per Elfmeter das Ergebnis auf 5:0 hochzuschrauben - allerdings zeigte hier auch der SV-Keeper sein Können. Nur drei Minuten später erzielten die Gäste mit einem abgefälschten Ball das 1:4 aus SV-Sicht. Insbesondere die zweite Hälfte war geprägt von einigen groben Foulspielen. Den tormäßigen Schlusspunkt der Partie setzte Marlon Heyen in der 80. Minute mit dem 5:1 nach Vorlage von Tim Kutscher.