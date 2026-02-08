SG Rastow/Goldenstädt erfolgreich in Crivitz

Unsere Mannschaft, die SG Rastow/Goldenstädt, hat beim gestrigen Turnier der SG Einheit Crivitz einen glänzenden zweiten Platz erreicht. Trotz der Verwirrung auf der Teilnehmerliste, wo fälschlicherweise der VfB Goldenstädt eingetragen war, traten unsere Jungs voller Elan und Teamgeist an.

Trainer Hannes Kaiser zeigte sich überaus stolz auf seine Mannschaft. „Die Jungs haben eine tolle Leistung abgeliefert“, sagte er nach dem Turnier. Mit viel Kampfgeist und Einsatzbereitschaft meisterten sie die Herausforderungen des Turniers. Lediglich um ein Tor verfehlte Michael Salomon (11 Tore) die Torjägerkanone – ein kleiner Wermutstropfen in einem sonst erfolgreichen Tag.

Das Turnier war spannend und bot zahlreiche packende Begegnungen, die sowohl Spieler als auch Zuschauer fesselten. Wir möchten uns bei der SG Einheit Crivitz für die Einladung und das hervorragend organisierte Turnier bedanken. Es war ein tolles Erlebnis und wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen!