SG Ra/Ma trumpft im Pokal nach der Pause auf

Die Gastgeber demonstrierten anfangs Entschlossenheit, kamen auch zu zwei Topchancen. „In der zweiten Halbzeit haben wir aber die ersten 15 Minuten verschlafen. Da hat sich gezeigt, dass Rauenthal in der Gruppenliga spielt. Am Ende ist das Ergebnis in einem fairen Derby zu hoch ausgefallen“, fasste Andre Seifert aus dem Oberwallufer Spielausschuss zusammen. Hinterher hätten beide Teams noch zusammengesessen, verwies er auf ein gutes Miteinander.