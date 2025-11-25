SG Ra/Ma setzt sich bei Trainersuche keine Frist

Beim der SG Rauenthal/Martinsthal hatte der Ausfall der gesamten Heizungsanlage im Clubhaus für eine frühe Absage der Partie gegen Tabellenführer VfB Unterliederbach gesorgt. Für die abstiegsbedrohten Rheingauer bleibt in diesem Jahr noch – sofern Witterung und Platzverhältnisse mitspielen – die Partie bei der SGN Diedenbergen (So., 15.30 Uhr). Und die Frage, wann sich die Trainerfrage klärt.

Nach dem Abschied von Matthias Güldener haben der Sportliche Leiter Daniel Schadel und Co-Trainer Matze Kaiser übernommen. „Wir versuchen, Lösungen zu finden. Aber wir binden uns nicht an Zeit. Priorität hat, dass es der passende Trainer ist. Und wenn dieser erst ab Sommer verfügbar wäre, würden wir das auch hinbekommen“, erläutert Daniel Schadel. Es muss passen, das ist auch die Formel für eventuelle Winter-Zugänge. Wobei Schadel generell kein Freund von neuen Spielern in dieser Wechselperiode ist.