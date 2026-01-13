Matthias Kaiser (links) und Daniel Schadel (rechts) bleiben bis Sommer in der Verantwortung. – Foto: RSCP Photo - Archiv

SG Ra/Ma setzt auf Interimslösung Vorerst kein externer neuer Coach – so plant der Fußball-Gruppenligist für den Rest der Runde Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden SG RaMa Matthias Kaiser Daniel Schadel

Rauenthal. Seit dem Abschied von Aufstiegscoach Matthias Güldener im Oktober 2025 greift beim abstiegsgefährdeten Gruppenligisten SG Rauenthal/Martinsthal die interne Lösung mit dem Sportlichen Leiter Daniel Schadel und Co-Trainer Matthias „Matze“ Kaiser. Die zunächst bis zur Winterpause befristet war. Jetzt legen die Rheingauer ihre Planungen für den Rest der Runde offen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Es gebe einen externen „Erste-Option-Kandidaten“, doch der sei im Winter nicht verfügbar, verrät Schadel. Was im SG-Lager zur Entscheidung geführt hat, in der bisherigen Konstellation bis zur Sommerpause weiterzumachen. Ein Schnellschuss stand im Sinne der für die nächsten Jahre erhofften Gesamtentwicklung nicht zur Debatte. Daniel Schadel und Matze Kaiser fällt somit ab dem Trainingsstart am 18. Januar die Aufgabe zu, die Mannschaft nach dem letzten Spieltag auf einen Platz abseits der fünf Abstiegsränge zu führen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das mit unserem vorhandenen Kader bewerkstelligen können“, sagt der Sportchef und Interimscoach auch mit Blick auf Marius Fuchs, Johannes Buff, Bastian Stern und Niklas Berger, die in der Phase bis zur Winterpause länger ausgefallen waren und nun zurückkehren.