SG Ra/Ma setzt auf Interimslösung

Rauenthal. Seit dem Abschied von Aufstiegscoach Matthias Güldener im Oktober 2025 greift beim abstiegsgefährdeten Gruppenligisten SG Rauenthal/Martinsthal die interne Lösung mit dem Sportlichen Leiter Daniel Schadel und Co-Trainer Matthias „Matze“ Kaiser. Die zunächst bis zur Winterpause befristet war. Jetzt legen die Rheingauer ihre Planungen für den Rest der Runde offen.
Es gebe einen externen „Erste-Option-Kandidaten“, doch der sei im Winter nicht verfügbar, verrät Schadel. Was im SG-Lager zur Entscheidung geführt hat, in der bisherigen Konstellation bis zur Sommerpause weiterzumachen. Ein Schnellschuss stand im Sinne der für die nächsten Jahre erhofften Gesamtentwicklung nicht zur Debatte. Daniel Schadel und Matze Kaiser fällt somit ab dem Trainingsstart am 18. Januar die Aufgabe zu, die Mannschaft nach dem letzten Spieltag auf einen Platz abseits der fünf Abstiegsränge zu führen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das mit unserem vorhandenen Kader bewerkstelligen können“, sagt der Sportchef und Interimscoach auch mit Blick auf Marius Fuchs, Johannes Buff, Bastian Stern und Niklas Berger, die in der Phase bis zur Winterpause länger ausgefallen waren und nun zurückkehren.
Der Verbleib in der Gruppenliga wäre auch deshalb so wichtig, um den angestrebten Kurs besser beibehalten zu können. Ein Kurs „mit jungen Spielern aus der Region. Das ist unser Hauptziel“, führt Schadel an. Ein Team mit Gemeinschaftsgefühl, ein Verein, der sich im Rheingau zu einer attraktiven Adresse entwickeln soll, diese weiteren Anliegen seien damit verbunden. Idealerweise mit der Gruppenliga-Zugehörigkeit für 2026/27. Mit dem Verbleib würden die Chancen steigen, dass der erklärte Wunschkandidat für die Coachingzone im Sommer auch tatsächlich bei der SG Ra/Ma Anker wirft. Knapp über dem Strich steht das Team derzeit. Je nach Ausgang des Nachholspiels zwischen der Spvgg. Eltville und dem TSV Bleidenstadt am 22. Februar könnten die Rauenthaler vor ihrem ersten Spiel am 1. März beim SV Niedernhausen auf einen Abstiegsrang absacken. Bei Ra/Ma sind es vier Rückkehrer, die für Zuversicht sorgen, beim SV Niedernhausen sind es die vier externen Zugänge Alessandro Eberhardt (TSV Bleidenstadt), Mert Demirtas, Sulayman Jallow (beide Türkischer SV) und Quirin Wimmer (FC Bierstadt).