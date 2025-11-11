SG Puch/Biburg/Olching feiert ersten Sieg in Unterpfaffenhofen

SG Ascherbach – TSV Rott/Lech 6:1 (2:1) – Über ihre Führung durch Lucia Hofmann konnten sich die Gäste aus Rott nicht lange erfreuen, denn anschließend erledigte Alina Serter sozusagen im Alleingang die Gäste. Zwei Treffer vor dem Seitenwechsel und ein Tor kurz nach dem Wiederanpfiff sorgten für klare Verhältnisse. Anastasia Kamtsikli, Christine Gerlach und Elena Woda machten das halbe Dutzend schließlich voll. Mit dem Sieg gelangen der SG drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Kreisliga

SG Farchant/Garmisch – RW Überacker II 4:3 (2:3) – Torreich verlief die Partie für den Tabellenzweiten aus Überacker beim Tabellenvorletzten in Farchant. Dreimal ging die Mannschaft von Trainer Maxi Libal durch Sunniva Schiller und Lisa-Marie Eibl sowie nochmals Schiller in Führung, am Ende aber stand sie mit leeren Händen da. Nicht zuletzt wegen eines schwachen Referees. „Gegen zwölf zu spielen, ist halt nicht einfach“, meinte Libal dazu, zumal er auch noch mit einer ersatzgeschwächten Elf nach Garmisch aufgebrochen war. Für Kapitänin Jessica Amberger war bereits nach zehn Minuten Schluss. Sie musste nach einem Ellenbogencheck ins Gesicht mit gebrochener Nase runter. Dieses Foul blieb vom Schiri ungeahndet. Für die gastgebende SG machte Selina Eichhorn alle vier Tore.

SG Wildenroth/Aich – FC Issing 6:0 (3:0) – Mit einem souveränen Auftritt fertigte die SG die Gäste aus Issing ab. Torjägerin Lisa Schmölzl gelang im ersten Durchgang ein lupenreiner Hattrick, wobei das 2:0 durch einen verwandelten Elfmeter zustande kam. Im zweiten Durchgang erhöhte Adelaide Throm nach einem Sololauf auf 4:0. Alex de Lucian trickste bei ihrem 5:0 gleich vier Gegnerinnen aus und Theresa Lachenmayer setzte den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand. „Eine starke Mannschaftsleistung zum Abschluss der Vorrunde“, freute sich Trainer Jürgen Schamberger. „Darauf lässt sich im Frühjahr aufbauen.“

A-Klasse

SG Ascherbach II – SG Penzing/Hofstetten 0:4 (0:1) – Während Penzing mit dem ungefährdeten Sieg weiterhin als Tabellendritter auf einem direkten Aufstiegsplatz überwintert, dümpelt die SG aus Gröbenzell/Puchheim weiter im Tabellenkeller dahin. Überhaupt nicht in den Griff bekam die Elf von Trainerin Anastasia Kamtsikli Gäste-Stürmerin Kristina Spitzer, die gleich dreimal traf. Das 3:0 steuerte Sina Lehner bei.

SC Unterpfaffenhofen – SG Puch/Biburg/Olching 1:2 (0:2) – Jubel bei der neu gegründeten Dreier-SG aus Puch, die ihren ersten Sieg feiern konnte und das auch noch auf des Gegners Platz. Laura Zanner und Katja Horger hatten die Elf von Trainer Mario Kührer jeweils im Anschluss an einen Eckball in Führung geschossen. Den Upfer Madln gelang in der von beiden Seiten niveauarmen Partie lediglich nur noch der Anschlusstreffer durch Verena Angler. „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, konnten daraus aber kein Kapital schlagen“, berichtete SCU-Coach Maximilian Kaiser.

TuS Holzkirchen – RW Überacker III 1:1 (1:1) – Bereits zur Halbzeit stand das Ergebnis fest, nachdem beide Teams in den zweiten 45 Minuten sich vergeblich um einen Siegtreffer bemühten. Jessica Matschke hatte die Rot-Weißen aus Überacker nach einer halben Stunde in Führung gebracht.