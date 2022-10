SG Preying/Tittling 2 verliert hoch in Neureichenau

Alexander Wagner besorgte vor 153 Zuschauern das 1:0 für die Gastgeber. Thomas Wilhelm erhöhte den Vorsprung der Elf von Wilhelm Sitter nach 36 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für die Heimelf ging es in die Kabine. Elias Höng schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 3:0 für den FC Dreisessel in die Höhe. Mario Bauer gelang ein Doppelpack (78./88.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 stellte. Schlussendlich verbuchte der FC Dreisessel gegen die SG Preying/Tittling 2 einen überzeugenden Heimsieg.

Der FC Dreisessel erteilte der SG Preying/Tittling 2 eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den FC Dreisessel. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der FC Dreisessel wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die SG Preying/Tittling 2 muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 10. Tabellenplatz angehen. Der Gast muss schon 37 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Teams vom Preyinger Urgestein Markus Ellinger alles andere als positiv. Die Lage der SG Preying/Tittling 2 bleibt weiter angespannt. Dennoch konnte die SG in den 3 letzten Kreisklassensaisons beweisen, dass Sie sich selbst immer wieder aus der Miesere ziehen können und können es auch in dieser schwierigen Kreisklasse Feyung durchaus schaffen. Gegen den FC Dreisessel musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Sonntag mit dem Beginn der Winterzeit trifft der FC Dreisessel auf die Zweitvertretung der Stodbärn TSV Grafenau (14 Uhr). Die SG Preying/Tittling 2 reist zum letztjährigen Aufsteiger der SpVgg Oberkreuzberg Anstoß: 14:30 Uhr.