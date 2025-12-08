SG Preming trennt sich von Klose - Schiller springt in die Bresche

Die SG Preming hat eine ziemlich verkorkste Herbstrunde hinter sich, die von zahlreichen Verletzungen geprägt war. Als Rangelfter der Kreisklasse Passau stecken Bogner, Wenzel & Co. mitten im Abstiegskampf und stellen sich nun für die Frühjahrsrunde neu auf. Mario Hager , der Mannschaft und Verein in den letzten Wochen vor der Winterpause als Linientrainer interimsmäßig unterstützte, beendet seine Tätigkeit absprachegemäß wieder. Vom erst im vergangenen Sommer installierten Co-Spielertrainer Benjamin Klose hat sich der Klub getrennt. Gleichberechtigter Partner von Spielertrainer Marco die Lima ist ab sofort Maximilian Schiller . Der frühere Regionalliga-Crack des SV Schalding-Heining laboriert noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den sich der 34-Jährige im Juni bei einem Benefizspiel zugezogen hat.

"Wir haben uns entschlossen, nochmal einen neuen Impuls setzen zu wollen", informiert SG-Abteilungsleiter Daniel Stetter, der es sich nehmen lässt, sich bei Interimscoach Mario Hager zu bedanken: "Mario hat uns in einer ganz schwierigen Situation geholfen und dafür gebührt ihm ein großer Respekt. Er hat uns einen etwas anderen Ansatz näher gebracht, der uns durchaus für den Rest der Saison noch hilfreich sein kann." Nicht leicht gefallen ist den Verantwortlichen die Entscheidung, sich von Benjamin Klose zu trennen. Der langjährige Grafenauer Bezirksliga-Fußballer folgte erst vor einem halben Jahr den Lockruf seines Kumpels Marco de Lima und wurde bei der SG zum spielenden Co-Trainer gemacht. "Für Benjamin tut es uns furchtbar leid. Er ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein ganz feiner und sympathischer Mensch. Wir haben aber alles nochmal auf dem Prüfstand gestellt und haben uns entschieden, nochmal einen erfahrenen Mann dazuzuholen und deshalb die Sache mit Ben zu beenden", verrät Stetter.





Der in der Marktgemeinde Tittling wohnhafte Schiller, der 112 Viertliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat, trägt bereits seit zweieinhalb Jahren das Preminger Trikot. "Maxi kennt den Verein und die Mannschaft in- und auswendig, hat ein hohes Standing. Wir sind überzeugt, dass er genau der Mann ist, den wir jetzt brauchen", betont Stetter. Der Routinier - ob der Linksfuß im Frühjahr selbst aktiv ins Geschehen eingreifen kann, ist noch fraglich - hat dem Klub bis zum Saisonende seine Zusage gegeben. "Nach der Winterpause kommen einige Spieler zurück, die bislang verletzungsbedingt gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung standen. Daher sind wir positiv gestimmt und glauben fest daran, in der Endabrechnung über dem Strich zu stehen", sagt Daniel Stetter abschließend.