SG Preming: Sepp Gsödl übernimmt kommende Saison Der frühere Klassefußballer hat dem abstiegsgefährderten Kreisklassisten seine Zusage gegeben von Thomas Seidl · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Sepp Gsödl (Mitte) greift bei der SG Preming an – Foto: Verein

Die SG Preming hat sich die Dienste eines renommierten Übungsleiters gesichert: Sepp Gsödl wird ab Juni an der Seitenlinie des derzeitigen Tabellenelften der Kreisklasse Passau / Freyung stehen, der unter der Anleitung von Marco de Lima, der im Sommer als spielender Co-Trainer zum Kreisligisten SV Perlesreut wechselt, und Routinier Maximilian Schiller in der Frühjahrsrunde den Abstieg unbedingt abwenden möchte.

Gsödl, der in seiner aktiven Zeit unter anderem das Trikot der SpVgg Unterhaching, der SpVgg Plattling und des 1. FC Passau getragen hat, hat in seiner langen Trainerlaufbahn schon vieles miterlebt, stand in drei Amtsperioden auf der Kommandobrücke des TV Freyung. Bei den Kreisstädtern wurde der 60-Jährige im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Kreisklasse freigestellt und war seither ohne Engagement. "Es hat zuletzt schon wieder gewaltig gejuckt. Ohne Fußball geht es bei mir halt nicht", schmunzelt Gsödl, der im Preminger Nachbarort Oberpolling groß geworden ist: "Für mich ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen", meint der erfahrene Coach, der überzeugt ist, mit der SG Preming etwas bewegen zu können: "Das ist ein sehr lebendiger Dorfverein, bei dem seit Jahren sehr gut gearbeitet wird. Das Umfeld ist top und auch in der Mannschaft steckt genug Qualität, um in der Kreisklasse eine vernünftige Rolle spielen zu können. Leider waren im Herbst sehr viele Spieler verletzt und deshalb ist die aktuelle Tabellensituation etwas kritisch. Ich bin aber überzeugt, dass die Klasse gehalten wird und wir dann gemeinsam in einer interessanten Liga angreifen können."





