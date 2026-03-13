SG Preming: Sepp Gsödl übernimmt kommende Saison

Die SG Preming hat sich die Dienste eines renommierten Übungsleiters gesichert: Sepp Gsödl wird ab Juni an der Seitenlinie des derzeitigen Tabellenelften der Kreisklasse Passau / Freyung stehen, der unter der Anleitung von Marco de Lima, der im Sommer als spielender Co-Trainer zum Kreisligisten SV Perlesreut wechselt, und Routinier Maximilian Schiller in der Frühjahrsrunde den Abstieg unbedingt abwenden möchte.
Gsödl, der in seiner aktiven Zeit unter anderem das Trikot der SpVgg Unterhaching, der SpVgg Plattling und des 1. FC Passau getragen hat, hat in seiner langen Trainerlaufbahn schon vieles miterlebt, stand in drei Amtsperioden auf der Kommandobrücke des TV Freyung. Bei den Kreisstädtern wurde der 60-Jährige im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Kreisklasse freigestellt und war seither ohne Engagement. "Es hat zuletzt schon wieder gewaltig gejuckt. Ohne Fußball geht es bei mir halt nicht", schmunzelt Gsödl, der im Preminger Nachbarort Oberpolling groß geworden ist: "Für mich ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen", meint der erfahrene Coach, der überzeugt ist, mit der SG Preming etwas bewegen zu können: "Das ist ein sehr lebendiger Dorfverein, bei dem seit Jahren sehr gut gearbeitet wird. Das Umfeld ist top und auch in der Mannschaft steckt genug Qualität, um in der Kreisklasse eine vernünftige Rolle spielen zu können. Leider waren im Herbst sehr viele Spieler verletzt und deshalb ist die aktuelle Tabellensituation etwas kritisch. Ich bin aber überzeugt, dass die Klasse gehalten wird und wir dann gemeinsam in einer interessanten Liga angreifen können."
"Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie es bei uns weitergehen soll. Die Konstellation mit zwei Spielertrainer hat zweifellos Vorteile, doch diesbezüglich hat sich nichts ergeben, von dem wir hundertprozentig überzeug gewesen wären. Daher wollten wir einen Liniencoach, der die Mannschaft voranbringen kann. Mit Sepp haben wir den dafür idealen Mann gefunden, der nicht nur sehr kompetent, sondern vor allem menschlich top ist. Ich mache jetzt den Job auch schon einige Jahre, hatte aber noch nie so gute Gespräche mit jemanden. Sepp ist ein überragender Typ, der sich voll mit unseren Plänen identifiziert und für die Aufgabe brennt. Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Zusammenarbeit", betont Premings Manager Daniel Stetter, der Gsödl gerne noch einen spielenden Partner zur Seite stellen möchte: "Das ist unser Plan." Im SG-Kader wird es unabhängig vom Saisonausgang zu Veränderungen kommen. Neben de Lima wird auch der Ex-Schaldinger Schiller nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 35-jährige Allrounder hängt seine Schuhe an den berühmten Nagel. "Marco und Maxi werden alles geben, um ihr Engagement zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Vor allem Maxi hat unseren sportlichen Aufschwung in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt und dafür gebührt ihm ein riesengroßer Dank", erklärt Daniel Stetter.