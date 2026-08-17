SG Prechtal/Oberprechtal "war in Geberlaune"

Maximilian Maier und die SG Prechtal/Oberprechtal verpassten einen guten Start in die Landesligasaison – Foto: Daniel Thoma

Den Neulingen wird zur Landesliga-Saisonpremiere nur den Temperaturen nach ein warmer Empfang bereitet: Sowohl die SG Prechtal/Oberprechtal als auch der TuS Stetten kassieren Heimniederlagen.

"Wir waren arg in Geberlaune", kommentierte Martin Schill, der Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Prechtal/Oberprechtal, die 2:4-Heimniederlage gegen den FC Emmendingen. "Oder anders gesagt: Unsere Fehler wurden in der höheren Klasse gnadenlos bestraft." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Um die Temperaturen war Karsten Bickel nur zu beneiden: Der Trainer des SV Mundingen weilte im Urlaub in Reykjavik auf Island und verfolgte das Gastspiel seiner Mannschaft in Stetten lediglich über den Liveticker. "Ich war nach der schnellen 2:0-Führung sehr positiv gestimmt", erzählte er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FSV RW Stegen freut sich über Gastgeschenke aus Rheinfelden

Artur Fellanxa durfte sich in seinem dritten Trainerjahr beim FSV Rot-Weiß Stegen endlich über einen Auftaktsieg freuen. Beim 2:1-Heimerfolg über den FSV Rheinfelden hatte er ein Spiel auf Augenhöhe gesehen und sprach von einem verdienten Dreier – wenngleich beide Treffer der Dreisamtäler Eigentore der Gäste waren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.