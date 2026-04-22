SG Prechtal/Oberprechtal verpflichtet Rückkehrer Jonas Ohnemus

Von links: Timo Hildbrand (1. Vorstand), Sebastian Klausmann (sportliche Leitung), Jonas Ohnemus, Florian Klausmann (sportliche Leitung) – Foto: Verein

Die Verantwortlichen der SG Prechtal/Oberprechtal freuen sich, bekannt geben zu können, dass mit Jonas Ohnemus ein absoluter Wunschspieler als Neuzugang für die kommende Saison präsentiert werden kann.

Bereits in seiner ersten Station im Aktivenbereich wusste er schnell zu überzeugen und entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil der SG POP. Vor zwei Jahren folgte dann der nächste Schritt zum Nachbarn und Verbandsligisten SF Elzach/Yach. Nun kehrt er im Sommer zu seinem Heimatverein zurück. Nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich ein enormer Gewinn für unseren Verein.

Ein weiterer wichtiger Baustein der SG ist es, nahezu ausschließlich auf eigene Jugendspieler zu setzen. Zur Saison 2026/2027 rücken mit Samuel Fehrenbach, Marco Herr, Linas Jockmann, Leon Klausmann, Elias Limberger, Kevin Müller und Jonas Oswald gleich sieben Spieler aus der A-Jugend in den Aktivenbereich auf.

Allen Spielern wünschen wir einen erfolgreichen Start und viel Erfolg bei der SG Prechtal/Oberprechtal.