SG Prechtal/Oberprechtal schließt Kaderplanung mit Joshua Gebert ab

von links: Timo Hildbrand (Vorstand), Joshua Gebert, Sebastian Klausmann (sportliche Leitung)

Mit der Verpflichtung von Joshua Gebert schließt die SG Prechtal/Oberprechtal ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 ab. Nach Jonas Ohnemus und Alexander Thoma (beide SF Elzach/Yach) sowie Niklas Wernet (SV Biederbach) ist Joshua der vierte externe Neuzugang der SG Prechtal/Oberprechtal.

Joshua spielt derzeit noch beim FV Forchheim im Fußballkreis Karlsruhe und ist dort mit seiner Mannschaft in der vergangenen Saison ebenfalls in die Landesliga aufgestiegen. Er ist überwiegend in der Defensive zuhause und auf verschiedenen Defensivpositionen flexibel einsetzbar.

Wir heißen Joshua bereits heute herzlich bei der SG Prechtal/Oberprechtal willkommen und freuen uns sehr, dass er sich für unseren Verein entschieden hat. Für seinen Start wünschen wir Joshua eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit und freuen uns darauf, ihn bald im SG-Trikot auf dem Platz zu sehen.