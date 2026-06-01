SG Prechtal/Oberprechtal muss viel leiden für den Meistertitel

– Foto: Fritz Zimmermann

Es wurde eine lange Nacht im Clubheim zu Prechtal. Die SG Prechtal/Oberprechtal gewinnt eine fordernde Partie gegen den Freiburger FC II mit 4:3 und feiert den verdienten Meistertitel.

Die SG Prechtal/Oberprechtal hat gleich die erste Gelegenheit genutzt und mit dem 4:3-Heimsieg über den Freiburger FC II den Startschuss zur Meisterparty gegeben. "Hier im Clubheim herrscht eine Riesenstimmung", berichtete Trainer Martin Schill von den Feierlichkeiten. "Die Gefühlslage ist überragend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat mit dem 1:0-Erfolg über den FC Freiburg-St. Georgen die Vizemeisterschaft festgezurrt und sich damit für die Aufstiegsrunde zur Landesliga qualifiziert. Gegner wird dort entweder der FC Zell oder die SG Mettingen/Krenkingen sein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Denzlingen II gerät durch Feldverweis ins Hintertreffen

Die SG Ihringen/Wasenweiler hat mit dem 4:3-Auswärtssieg beim FC Denzlingen II die kleine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Die Gastgeber lagen mit 2:0 in Führung, als sie in der 19. Minute durch die Rote Karte gegen Luca Schäffauer (Notbremse) dezimiert wurden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SG Simonswald/Obersimonswald im Torerausch

Die SG Simonswald/Obersimonswald feierte gegen den TV Köndringen einen 6:0-Kantersieg. "Köndringen war in den ersten zehn Minuten besser im Spiel", erklärte SG-Spielertrainer Daniel Trenkle. "Aber allmählich haben wir auch in die Partie gefunden." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FV Herbolzheim rückt dem Ligaverbleib ein Stück näher

Der FV Herbolzheim kehrte mit dem erwarteten Auswärtssieg aus Heitersheim zurück. "Es war zwar grundsätzlich eine klare Angelegenheit, aber Heitersheim verfügt auch über individuelle Klasse, die immer wieder durchblitzte", kommentierte FVH-Trainer Jan Brunner die drei Gegentore beim 6:3-Erfolg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.