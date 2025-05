SG Prechtal/Oberprechtal gewinnt Bezirkspokal vor 2600 Zuschauern

Wer erwartet hatte, dass die SG Prechtal/Oberprechtal (POP) im Bezirkspokalfinale in der Elzacher Werner-Gießler-Arena einen Heimvorteil genießen würde, sah sich schnell getäuscht. Die erste Halbzeit ging klar an den FC Heitersheim. Der frischgebackene Meister der Kreisliga A legte von Beginn an den Vorwärtsgang ein und verbuchte bereits in der 13. Minute die erste Großchance. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Zettl (74.), 1:1 Fischer (77./Foulelfmeter), 2:1 Moser (86.). Schiedsrichter: Bacher (Freiburg-St. Georgen). Zuschauer: 2600. Besondere Vorkommnisse: Abubakari vergibt einen Handelfmeter (32./Heitersheim).