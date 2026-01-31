SG präsentiert neuen Coach

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Die SG Ahmsen-Vinnen-Herßum stellt zur Saison 2026/2027 ihren neuen Cheftrainer vor. Jens Koormann wird ab Sommer die erste Herrenmannschaft übernehmen und gemeinsam mit dem Verein die sportliche Entwicklung vorantreiben.
Willkommen bei der SG Ahmsen-Vinnen-Herßum
Die SG Ahmsen-Vinnen-Herßum freut sich über die Verpflichtung von Jens Koormann als neuem Cheftrainer. Ab der Spielzeit 2026/2027 wird er die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft übernehmen. Mit der Personalie setzt der Verein auf frische Impulse an der Seitenlinie.
Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft
Verein und Trainer blicken mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit. Ziel ist es, die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter voranzubringen und gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.
