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SG Post/Süd Regensburg sucht Futsal-Talente
+++ Aufbau einer Futsal-Mannschaft für den Spielbetrieb +++ Probetraining am Kaulbachweg +++
von mg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Futsal ist eine der am schnellsten wachsenden Hallensportarten.
Für die kommende Spielzeit 2026/27 möchte die SG Post/Süd Regensburg eine Futsal-Mannschaft aufbauen und bietet interessierten Futsal-Spielern in und um Regensburg die Möglichkeit, an einem Probetraining teilzunehmen. Futsal ist die offizielle Hallenfußballvariante der FIFA, die weltweit immer mehr Menschen begeistert.
Das Probetraining findet am Sonntag, den 10. Mai 2026, um 10:00 Uhr morgens am Kaulbachweg statt. Futsal-interessierte Spielerinnen und Spieler sind herzlich eingeladen, an diesem Training teilzunehmen. Spielberechtigt sind grundsätzlich Spieler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.