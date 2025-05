SG POP I vs SGSO I 4:1 (2:1)

Vor großer Zuschauerkulisse begegneten sich beide Teams mit viel Respekt und waren zunächst auf Torsicherung aus, so dass sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld abspielte. Torabschlüsse waren Mangelware bis kurz vor der Halbzeit, als Prechtal mit dem ersten gelungenen Angriff durch Santiago Fischer auf 1:0 (41‘) stellte, dem Nicolas Burger mit dem Pausenpfiff das 2:0 (45‘) folgen ließ.

Nur kurz nach Wiederanpfiff sorgte Timo Volk mit dem 3:0 (49‘) für eine Vorentscheidung. Nach einer Ecke erzielte Ben Wölfle aus dem Gewühl heraus schnell das 3:1 (51‘). Wer nun ein Sturmlauf der Gäste erwartet hatte, wurde enttäuscht. Simonswald spielte weiter wie gehemmt und konnte kaum einmal Druck auf die ohnehin sicher stehende Defensive der Hausherren ausüben.

So erspielte sich die SGSO nach dem Anschlusstreffer keine nennenswerte Chance mehr. In der Schlussminute erzielte Fischer per Foulelfmeter den Endstand.