SG Plech II/Neuhaus II sichert sich Reli-Rang Zwei

Anfangs gute Michelfelder verspielten Führung ab der 40. Minute - dreistellige Zuschauerkulisse – Gäste in der Reli nun gegen den TSV Elbersberg - in der Vorrunde 4:2 für Plech II/Neuhaus II

(obl)

Die bisher sehr heimstarke ASV-Reserve (zwölf Spiele, zwölf Siege) trat zum letzten Saisonspiel mit 18 Mann (mit Stephan Wiesneth und Julian Thumbeck für Simon Brendel und Marco Wöhrl in der Startelf) an – vom Stamm fehlten Liga-Top-Torjäger Marco Wöhrl (tatsächlich 22 Treffer in 18 Einsätzen, in dieser Woche krank ohne Trainingseinheiten und deshalb nicht einsatzbereit) und Co-Spielertrainer Armin Buchmann (in dieser Saison als gelernter Verteidiger schon als Aushilfs-Torhüter und Ersatz-Heim-Schiedsrichter aktiv). Die Gäste aus Plech und Neuhaus (zuletzt fünf Siege, letzte Niederlage am 13. April beim Meister 1. FC Schnaittach II mit 1:0) hatten 15 Spieler dabei – mit den aushelfenden Stefan Haag, Marco Haag und Max Sander, im Tor stand dieses Mal Johannes Dittrich (dafür Dominik Gebsattel in der „Ersten“).

Die Gastgeber waren in den ersten 40 Minuten die bessere Elf, da alle Akteure sehr wach in den Zweikämpfen waren und per Traumtor von Julian Thumbeck (aus 25 Meter halblinker Position ins hintere rechte obere Kreuzeck, 14.) die verdiente Führung gelang. Nach einer Linksflanke in den ASV-Strafraum vollstreckte der in der Box nagelfreie Fynn Roos direkt flach ins kurze Eck zum überraschenden 1:1-Ausgleich (41.) nur vier Minuten vor der Halbzeitpause.