SG Phönix Wildau: "Da nehme ich mich nicht heraus aus der Kritik"

– Foto: Luis Grün/Verein

Trainer Volker Löbenberg äußert sich im FuPa-Teamcheck offen zur Hinrunde der SG Phönix Wildau in der Landesliga Süd. Der Anspruch war höher, der Tabellenplatz ernüchternd – doch einzelne Spiele, Zugänge und klare Maßnahmen nähren die Hoffnung auf eine bessere Rückrunde.

Unzufriedenheit mit Tabellenplatz und Punkten Die SG Phönix Wildau 95 überwintert mit 14 Punkten auf Rang zwölf der Landesliga Süd. Für Trainer Volker Löbenberg ist das deutlich zu wenig. „Wir sind weder mit der Punktausbeute noch mit dem Tabellenplatz zufrieden“, sagt er offen. Die Erwartungen vor der Saison seien andere gewesen, „wir hatten uns im Vorfeld mehr versprochen“.

Gerade Gladrow habe die Erwartungen erfüllt. „Um es vorweg zu nehmen, Rico hat sich hier sehr gut eingebracht, er war die Verstärkung, auf die wir gehofft hatten.“ Die Ursachen für den bisherigen Verlauf sieht Löbenberg dennoch tiefer. „Da nehme ich mich nicht heraus aus der Kritik.“

Anspruch und Realität klaffen auseinander Der Trainer beschreibt klar, wo der Verein sich vor der Saison gesehen hat. „Unser Anspruch war es schon, wenigstens um die Plätze 5 bis 8 mitzuspielen“, erklärt Löbenberg. Der Kader sei dafür gezielt verstärkt worden, „mit unter anderem Rico Gladrow, der über Regionalligaerfahrung verfügt oder auch jungen Spielern aus der eigenen A-Jugend, die viel Talent mitgebracht haben“.

Guter Start, dann ein Bruch im Saisonverlauf

Die Voraussetzungen vor Saisonbeginn waren aus Sicht des Trainers gut. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung mit einem Trainingslager in Lindow, was von der Mannschaft gut angenommen wurde.“ Auch der Ligastart verlief recht positiv. „Der Start war zufriedenstellend, wir konnten Kantersiege gegen Lübben und Lauchhammer erzielen, gewannen auswärts in Döbern.“

Doch das Niveau konnte nicht gehalten werden. Löbenberg nennt einen strukturellen Punkt: „Ein zu großer Kader von 32 Spielern brachte auch Unzufriedenheit auf.“ Der Konkurrenzkampf habe nicht durchgehend funktioniert. „Der Konkurrenzkampf wurde nur teilweise angenommen und Spieler haben den Kampf um die Stammplätze aufgegeben, was sich im weiteren Verlauf rächen sollte.“

Spiele, die das wahre Potenzial gezeigt haben

Trotz der Tabellenlage sieht Löbenberg klare Belege für mehr Leistungsfähigkeit. „Erwähnswert waren vor allem die Spiele gegen Luckenwalde, Seelow und Krieschow.“ Zwar blieb die Ausbeute mager, „wo wir zwar nur Null Punkte geholt haben“, doch der Trainer rechnet vor: „Wären die Spiele nach 70 Minuten abgepfiffen worden, hätten wir 7 Punkte mehr auf dem Konto.“

Gerade diese Phase wertet er positiv. „Da hat die Mannschaft, trotz Personalprobleme gezeigt, was in ihr steckt.“

Offensive verbessert, Defensive als Baustelle

Die sportliche Entwicklung bewertet Löbenberg differenziert. „Offensiv haben wir zugelegt, haben zeitweise guten Offensivfußball gespielt.“ Gleichzeitig benennt er den dringendsten Verbesserungsbedarf klar. „Defensiv müssen wir in Zukunft kompakter auftreten, das gilt für alle Mannschaftsteile.“

Einzelne Lichtblicke und verpasste Entwicklungen

Es gab Momente, in denen die Balance stimmte. „Es gab einige wenige Spiele, wo wir den Gleichklang zwischen Offensive und Defensive gefunden haben, aber davon gab es dann zu wenig.“ Positiv hebt der Trainer einen Neuzugang hervor. „Leon Riemann, als Neuzugang vom SV Babelsberg 03 U19 konnte einige positive Akzente setzen.“

Bei anderen jungen Spielern sei dieser Schritt jedoch ausgeblieben. „Leider ist uns das bei anderen jungen Spielern nicht gelungen.“

Start der Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist bereits gestartet. „Die Vorbereitung hat am 14.01. bereits begonnen“, sagt Löbenberg. Allerdings gibt es infrastrukturelle Probleme. „Leider ist ein Training wegen der Wetterlage zurzeit auf unseren Plätzen nicht möglich.“ Hilfe kam von außerhalb. „Wir haben die Möglichkeit erhalten, in Bestensee zu trainieren, wofür ich mich bei den Verantwortlichen ausdrücklich bedanken möchte.“

Testspiele mit Anpassungen im Plan

Auch der Testspielplan wurde vom Wetter beeinflusst. „Ein Spiel gegen die U19 von Babelsberg mussten wir aufgrund des Wetters bereits absagen.“ Die weiteren Termine stehen fest: Am 1.2. um 13 Uhr in Wildau gegen Grün-Weiss Großbeeren, dann am 7.2. gegen Union Frankfurt und am 14.2. gegen Golm auswärts.

Drei Zugänge für neue Impulse

In der Winterpause wurde der Kader verändert. „3 Zugänge“, zählt Löbenberg auf. Neu dabei sind „Dennis Kroh, vorher SV Rangsdorf, davor Ludwigsfelder FC“, außerdem Nico Beyer von der SG Schulzendorf sowie Pouia Shamigolsheikh, 18 Jahre und kommt aus Mittenwalde. Der Trainer formuliert klare Erwartungen. „Wir hoffen natürlich auf die Erfahrung von Nico und Dennis, setzen aber auch auf das Talent von Pouri.“

Reserven auf allen Ebenen und viele Ausfälle

Für die Rückrunde sieht Löbenberg umfassenden Handlungsbedarf. „Es gibt auf allen Ebenen Reserven zu erschließen, das beginnt beim Trainerteam, über die Verbesserung der Trainingsbeteiligung, über den Teamgeist und jedem Einzelnen im Team.“

Gleichzeitig benennt er die personellen Rückschläge. „Ich habe bewusst auch die vielen verletzten Spieler bei uns außen vor gelassen, aber Fakt ist, dass wir unter anderem mit Romeo Peaschke, Jannis Möbis, Florian Karwinkel und Oles Seppelt bittere Ausfälle zu verzeichnen hatten.“ Er stellt klar: „Das soll keine Ausrede sein, ist aber ein Fakt.“

Zielsetzung: Punkte, Teamgeist und klare Vorgaben

Der Blick nach vorn ist eindeutig. „Wir wollen die Punktausbeute deutlich verbessern, den Teamgeist stärken und mit einfachen und klaren Vorgaben Erfolge erzielen.“ Trotz aller Kritik bleibt Löbenberg überzeugt. „Ich persönlich bin, wie schon zu Beginn der Saison, von den Jungs überzeugt, das gilt für den gesamten Staff.“

Einordnung der Tabellensituation

Die SG Phönix Wildau steht nach 14 Spielen mit vier Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 38:34 auf Platz zwölf der Landesliga Süd. Der Abstand nach oben ist spürbar, doch die Rückrunde bietet die Chance, den eigenen Ansprüchen wieder näherzukommen.