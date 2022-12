SG Pfreimd ist Kreismeister der U17 Nach spannendem Turnierverlauf siegt die SG Pfreimd/Wernberg/Weihern vor der JFG Lamer Winkel

Die SG Pfreimd/Wernberg/Weihern holte sich den Kreismeister-Titel bei den U17-Junioren im Kreis Cham/Schwandorf. In dem Turnier, das im Modus Jeder gegen Jeden ausgetragen wurde, fiel die Entscheidung erst beim direkten Aufeinandertreffen, das die SG mit 3:1 gegen den ärgsten Konkurrenten JFG Lamer Winkel gewinnen konnte. In dem spannenden und ausgeglichen besetzten Turnier zeigten alle Mannschaften eine faire Spielweise, so dass die Unparteiischen Jürgen Kraus, Max Piendl und Ralph Schwarzfischer keine Probleme hatten. Bester Torschütze war Dominik Fiedler (Pfreimd) mit sieben Treffern. Die Siegerehrung führte Kreis-Jugendleiter Karl Helmberger zusammen mit Ulli Kraus vom Ausrichter SpVgg Mitterdorf durch, jede Mannschaft bekam einen Ball und eine Urkunde überreicht. Der Kreismeister hat sich für die Bezirksmeisterschaft am 5. Januar in Vilseck qualifiziert.

Die Tabelle: