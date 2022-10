SG Pemfling/Katzbach reist zum Tabellenführer nach Raindorf! SG Katzba

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach reist am morgigen Sonntag zum alleinigen und unumstrittenen Tabellenführer der Kreisklasse Ost FC Raindorf. Dort werden die Trauben sehr hoch hängen für die Koszora-Schützlinge. Dennoch wollen sich die Gäste in Raindorf nicht von Anfang an kampflos ergeben. Raindorf hat eine extrem spielstarke Mannschaft und ist sehr torgefährlich mit den Topstürmern Naus, Folger und Nuszpan (in Summe 40 Tore). Die Raindorfer Offensive hat fast doppelt so oft getroffen wie die SG Pemfling/Katzbach. Aber auch hinten hat Raindorf mit nur 14 Gegentore Bestwerte. Die Gegner werden von den Raindorfer Offensive so stark beschäftigt, dass diese erst gar nicht in die Raindorfer Abwehrreihen vorrücken können. Unter diesen Vorzeichen hat die SG Pemfling/Katzbach in Raindorf nichts zu verlieren und kann so befreit aufspielen. Bestenfalls kann die SG Pemfling/Katzbach in Raindorf überraschen, denn schon ein Unentschieden wäre schon ein großer Erfolg. Das Hinspiel in Katzbach endete mit einem 1:3 für Raindorf. Das Spiel in Raindorf beginnt am morgigen Sonntag bereits um 14.15 Uhr (wegen Zeitumstellung auf Winterzeit), Treffpunkt der Spieler ist um 13.00 Uhr am Sportplatz in Raindorf.