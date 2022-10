SG Pemfling/Katzbach reist nach Wilting und will Abstand halten! SG Ka

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach reist am morgigen Sonntag zum SV Wilting. Dort steht für die Koszora-Schützlinge ein schweres Auswärtsspiel an. Der Aufsteiger steht nur einen Tabellenplatz hinter der SG Pemfling/Katzbach und hat in den vergangenen vier Spielen acht Punkte geholt, zuletzt den Mitaufsteiger Gleißenberg-Lixenried auswärts klar geschlagen. Beim SV Wilting sind besonders Dauerer und Altmann zu beachten, die zu den Toptorjägern der Kreisklasse Ost zählen. Wenn man diese in Griff bekommt und auch sonst hinten konzentriert und sicher steht, dann sollte zumindest das Minimalziel der SG ein Unentschieden möglich sein. Mit einem Unentschieden in Wilting würden die Gäste aus Pemfling/Katzbach den Gegner zumindest auf Distanz halten. Sicherlich hätten die Koszora-Schützlinge auch nichts gegen einen Auswärtsdreier, zumal im Hinspiel in Pemfling, das erst vor vier Wochen 2:2 unentschieden endete, zwei Punkte hergeschenkt wurden. Das Spiel in Wilting beginnt am morgigen Sonntag letztmals vor der Zeitumstellung um 15.15 Uhr, Treffpunkt der Spieler ist um 14.00 Uhr in Wilting.