SG Pemfling/Katzbach geht mit Niederlage in die Winterpause! SG-Reserv

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach verlor nach einer desolaten Leistung am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen SC Arrach-Haibühl mit 0:3. Irgendwie war es nicht der Tag der Koszora-Schützlinge, die gegen eine willensstarke und kämpferisch gut eingestellte Arracher Mannschaft nicht in Fahrt kamen. Nichts lief zusammen beim Gastgeber SG Pemfling/Katzbach und nachdem man vorne mit wenig Fortune agierte, reihten sich in der Defensive zudem noch ungewohnte Fehler ein. Einen solchen Fehler durch einen missglückten Abwehrschlag nutzte Gästespieler Hutter zum 0:1 in der 19. Spielminute mit einem schönen Direktschuss. Auch als der SC Arrach-Haibühl nach 36 Spielminuten wegen gelb-roter Karte mit zehn Mann weiterspielen musste, konnten die Gastgeber daraus keinen Profit schlagen. Im Gegenteil: Arrach kämpfte umso mehr und die SG Pemfling/Katzbach kam damit nicht klar und leistete sich viele Abspiel- und Stellungsfehler.

Nach der Pause dann gleich der nächste Tiefschlag für die Hausherren, als Arrach-Haibühl mit einem schnellen Konter das 0:2 erzielte, nachdem die SG Pemfling/Katzbach zu weit aufgerückt war. Auch wenn man den Hausherren nicht den Willen absprechen konnte - es wurde immer alles versucht - doch irgendwie war an diesem Tag der Wurm drin. Nichts gelang, Fehlpässe und Stellungsfehler sowie schlechte Abschlüsse reihten sich bei der SG Pemfling/Katzbach aneinander. Mitte der zweiten Halbzeit dann die Vorentscheidung, als Arrach-Haibühl wieder einen Fehler in der Hintermannschaft der Heimelf nutzte und auf 0:3 erhöhte. Das Beste an diesem Spieltag war, dass es für die SG Pemfling/Katzbach der letzte vor der Winterpause war und so kann man hoffentlich die Negativserie aus drei Niederlagen in den letzten drei Spielen stoppen und nach dem Winter wieder voll durchstarten.