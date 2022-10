SG Pemfling/Katzbach empfängt zum Ende der Vorrunde den SV Gleissenber

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach empfängt am morgigen Sonntag den SV Gleissenberg-Lixenried zum Heimspiel in Pemfling! Der Aufsteiger aus Gleißenberg hat nur einen Zähler weniger als die Gastgeber und rangiert nur einen Tabellenplatz hinter des SG Pemfling/Katzbach. In diesem Nachbarduell wird es wohl auf die Tagesform der Mannschaften ankommen, wer am Ende das Rennen macht. Gleißenberg-Lixenried hat die letzten vier Spiele gewonnen, darunter gegen Meisterschaftskandidtat SG Schloßberg und hat einen Lauf. Aber auch die Gastgeber haben in den letzten Spielen kräftig Punkte gesammelt, so dass auf jeden Fall eine spannende Partie erwartet werden kann. Das Heimteam um Trainer Koszora strebt aber auf jeden Fall mindestens einen Punkt an um den Abstand auf den Tabellennachbarn gleich zu halten. Auf die torgefährlichen Mayer und Gerber des SV Gleißenberg-Lixenried muss die Heimelf besonders aufpassen. Das Spiel der Ersten beginnt am morgigen Sonntag um 15.15 Uhr in Pemfling, Treffpunkt der Spieler ist um 14.00 Uhr am Sportplatz in Pemfling.