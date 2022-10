SG Pemfling/Katzbach empfängt zum Beginn der Rückrunde die SG Chamerau

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach empfängt am morgigen Sonntag die SG Chamerau/Chammünster zum Heimspiel in Katzbach. Mit diesem Spiel beginnt die Rückrunde der Saison 2022/2023 in der Kreisklasse Ost. Das Hinspiel in Chamerau haben die Koszora-Schützlinge mit 2:0 verloren, dafür will man sich nun revanchieren. Die neue SG aus dem Chamer Südosten legt eine sehr gute Saison hin und befindet sich aktuell mit 26 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz punktgleich mit Schloßberg. Die SG Pemfling/Katzbach muss gerade die gute Offensive der SG Chamerau/Chammünster um die torgefährlichen Leon Irrgang, Lukas Bezdek und Michael Riederer im Blick haben. Sie zusammen machen 90 % der Tore der Gäste und gehören demnach auch zu den Toptorjägern der Kreisklasse Ost. Die SG Pemfling/Katzbach möchte ihren Lauf nach zuletzt 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen fortsetzen und strebt in diesem Spiel zumindest einen Punkt an. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und effektiver Chancenauswertung ist vielleicht sogar mehr drin. Dies wird sicherlich aber Schwerstarbeit für die SG Pemfling/Katzbach, denn auch die Gäste aus Chamerau/Chammünster haben die gleichgute Bilanz aus den letzten Partien aufzuweisen. Es wird also spannend werden am morgigen Sonntag in Katzbach. Das Spiel beginnt am morgigen Sonntag um 15.15 Uhr in Katzbach, Treffpunkt der Spieler ist um 14.00 Uhr am Sportplatz in Katzbach.