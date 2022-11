SG Pemfling/Katzbach empfängt den SC Arrach-Haibühl zum letzten Heimsp

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach empfängt am morgigen Sonntag zum letzten Heimspiel vor der Winterpause den SC Arrach-Haibühl in Pemfling. Auch wenn die Gäste derzeit nur den vorletzten Tabellenplatz innehaben, ist die Mannschaft aus dem Lamer Winkel nicht zu unterschätzen. Gerade das Hinspiel in Arrach hat der SG Pemfling/Katzbach gezeigt, wie schwer gegen dein SC Arrach-Haibühl zu spielen ist. Damals konnte die SG Pemfling/Katzbach das Flutlichtspiel in Arrach knapp mit 1:2 gewinnen. Die Gastgeber müssen versuchen an die Leistung aus dem Raindorf-Spiel anzuschließen, nur die Chancenverwertung sollte verbessert werden. Für die Koszora-Schützlinge muss das Ziel sein, zuhause gegen Arrach-Haibühl einen Dreier einzufahren. Dies ist aber nur mit einer engagierten Laufleistung und konzentrierter, fehlerfreier Spielweise möglich. Mit einem Heimsieg könnte die SG Pemfling/Katzbach beruhigt in die Winterpause gehen. Das Spiel der Ersten beginnt am morgigen Sonntag um 14.15 Uhr in Pemfling, Treffpunkt der Spieler ist um 13.00 Uhr am Sportplatz in Pemfling.