SG Pavelsbach/Postbauer und Trainer Sebastian Wild trennen sich
Die SG Pavelsbach/Postbauer und Trainer Sebastian Wild gehen ab sofort getrennte Wege. Wild war seit Anfang 2022 für die Spielgemeinschaft tätig und hatte seit dem Sommer 2024 die alleinige Verantwortung für die Herrenmannschaften inne.
Die Zusammenarbeit endet im beiderseitigen Einvernehmen. Die SG bedankt sich bei Wild für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für seine weiteren Aufgaben. Bis zur Winterpause wird Oliver Sommer die sportliche Leitung übernehmen.