SG Otzing: Drei Neuzugänge und jede Menge Euphorie

Mit drei externen Neuzugängen sowie einigen A-Jugendlichen hat die Spielgemeinschaft eine Menge hungrige Spieler dazubekommen. Neu-Trainer Thomas Prebeck kann sich in der Vorbereitung bisher über eine überragende Trainingsbeteiligung freuen.







Bei den Neuzugängen handelt es sich um Torwart Florian Biering, der zuletzt beim SV Schöllnach aktiv war, und inzwischen in Wallersdorf heimisch geworden ist. "Zu Flo hatten wir bereits im Winter Kontakt. Da er zu uns nicht weit hat und auch wieder das familiäre Flair bei einem Verein spüren wollte, konnten wir ihn letztendlich für uns gewinnen", informiert Vallet. Mit Nico Damböck von der SpVgg Plattling, sowie Maximilian Plab, der in Plattling wohnt und der von der SG Gergweis kommt, haben die Verantwortlichen zudem zwei Defensivspieler verpflichten können. "Mit beiden Spielern waren wir schon sehr lange in Kontakt und freuen uns, dass es jetzt endlich mit dem Wechsel geklappt hat", erklärt Vallet.





"Für uns ist es immer wichtig, dass die Spieler zu uns passen und sich mit den Vereinen identifizieren. Und unsere jungen Burschen haben alle auch einen guten Charakter und bringen sich in die SG super ein. Wenn sie weiter ehrgeizig und fleißig bleiben, ist uns - was die Zukunft angeht - nicht bange", betont Vallet.