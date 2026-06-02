SG Otterfing/Sachsenkam holt Punkt – TuS Holzkirchen siegt deutlich Saisonabschluss von Thomas Spiesl · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Die SG Otterfing/Sachsenkam hat den Sieg knapp verpasst. – Foto: IMAGO/Udo Herrmann

Die SG Otterfing/Sachsenkam hat sich mit einem Remis beim TSV Neuried in die Sommerpause verabschiedet. Die Gäste führten zwischenzeitlich mit 3:1, ehe Neuried das Spiel auf 4:3 drehte.

Mit einem Unentschieden beim TSV Neuried hat sich die SG Otterfing/Sachsenkam in der Bezirksliga 2 in die Sommerpause verabschiedet. Kampflos zu drei Punkten kam in der Kreisliga 2 der FC Real Kreuth. Der Gegner aus Pöcking trat nicht an. Der TuS Holzkirchen beendete die Saison in der A-Klasse 3 mit einem 7:1-Erfolg. In der A-Klasse 4 musste sich die SG Au/Parsberg knapp geschlagen geben. So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Neuried TSV Neuried TSV Otterfing TSV Otterfing 4 4 Abpfiff TSV Neuried – Otterfing/Sachsenk. 4:4 (3:3) Tore: 1:0 Marx (10.), 1:1 Camol (13.), 1:2 Killer (21.), 1:3 Engl (31.), 2:3 Kreisel (36.), 3:3 Karavla (39.), 4:3 Karavla (56.), 4:4 Eberl (66.). „Einerseits waren wir nach dem Spiel etwas enttäuscht, weil sogar drei Punkte möglich gewesen wären. Andererseits bin ich stolz auf das, was die Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat“, sagt SG-Trainer Rudi Scheid nach dem 4:4-Remis im letzten Saisonspiel der SG Otterfing/Sachsenkam beim TSV Neuried.

Die bereits als Absteiger feststehenden Gäste lieferten sich mit Neuried ein abwechslungsreiches Duell auf Augenhöhe und erspielten gute Chancen. Allerdings scheiterte man mehrmals alleine vor der Keeperin der Heimischen. Nach der frühen Führung des TSV Neuried drehten Rebecca Camol, Stefanie Killer und Christiane Engl mit ihren Treffern das Spiel. Neuried kam aber zurück und führte nach einer Stunde mit 4:3, ehe Johanna Eberl den 4:4-Endstand herstellte. „Das Team hat noch einmal alles investiert und sich mit Leidenschaft gegen jede schwierige Phase gestemmt“, sagt Scheid weiter. „Diese Mannschaft hat in einer sehr schwierigen Situation Charakter gezeigt, Rückschläge angenommen und sich als Gruppe enorm entwickelt.“

SV Hohenfurch – TuS Holzkirchen 1:7 (0:3) Tore: 0:1 Magin (8.), 0:2 Haas (21.), 0:3 Weber (40.), 0:4 Weber (49.), 0:5 Beck (70.), 0:6 Schmidhofer (71.), 1:6 Götz (80.), 1:7 Beck (82.). Eine klare Sache war das letzte Spiel der Saison für den TuS Holzkirchen, der beim SV Hohenfurch einen 7:1-Kantersieg feierte. Die Tore für die Grün-Weißen erzielten jeweils zweimal Katharina Weber und Antonia Beck, sowie Liselotte Magin, Nina Haas und Theresa Schmidhofer. „Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend und haben viele gute Spielzüge gezeigt“, berichtet TuS-Trainer Marko Osterhuber. „Insgesamt geht der deutliche Erfolg in dieser Höhe völlig in Ordnung.“ Ihre erste Saison beenden die Holzkirchnerinnen damit als Tabellenvierter.