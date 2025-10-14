SG Otterfing/Sachsenkam feiert ersten Saisonsieg in der Bezirksliga

Den ersten Saisonsieg feierten die Fußballerinnen der SG Otterfing/Sachsenkam am Wochenende. In der Bezirksliga 2 setzten sie sich zu Hause gegen die SG Puchheim/Gröbenzell mit 5:2 durch. Als Sieger ging in der Kreisliga 2 auch der FC Real Kreuth vom Platz. Er gewann daheim gegen den SV Rot-Weiß Überacker II mit 3:1. Chancenlos war der TuS Holzkirchen beim kurzfristig angesetzten Test gegen die SG Post-SV/Milbertshofen/Amicita München und unterlag mit 1:6. Die SG Au/Parsberg war in der A-Klasse 4 spielfrei.

Die Erleichterung war groß im Lager der SG Otterfing/Sachsenkam nach dem ersten Saisonsieg gegen die SG Puchheim/Gröbenzell. In Sachsenkam zeigten die SG-Spielerinnen Moral, machten einen 0:2-Rückstand wett und fuhren im vierten Saisonspiel den ersten Dreier ein. „Wir konnten uns trotz kurzfristiger Ausfälle in einem sehr schwierigen Spiel gegen einen aggressiven Gegner durchsetzen“, freut sich SG-Coach Marius Blasco.

Zur Halbzeit lag man mit 0:2 zurück, drehte das Spiel dann aber mit vier Toren binnen 20 Minuten. Lucia Holzhauer, Johanna Eberl (2), Saskia Gigler und Lena Förg per Elfmeter trafen. „Die zweite Halbzeit war eine perfekte Aufholjagd“, findet Blasco. „Alle waren auf der Höhe und haben das Besprochene umgesetzt. Die Mädels haben sich dafür belohnt.“

FC Real Kreuth – SV RW Überacker II 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Wagenforth (9.), 2:0 Hörth (20.), 3:0 Hörth (54.), 3:1 Ostermeier (79.)

Den dritten Sieg im dritten Spiel fuhren die Spielerinnen des FC Real Kreuth gegen den SV Rot-Weiß Überacker II ein. „Die Mädels haben super gekämpft. Die erste Halbzeit war ziemlich gut, in der zweiten hatten wir auch mehr Ballbesitz. Es waren ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg“, resümiert FC-Trainer Florian Walter. Durch Tore von Lilly Wagenforth und Lucie Hörth führte Kreuth zur Pause mit 2:0. Hörth legte nach Wiederanpfiff den dritten Treffer nach. Dann musste die eine oder andere angeschlagene Spielerin vorzeitig vom Feld, der Erfolg geriet aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, auch wenn den Gästen der Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand gelang.

TuS Holzkirchen – SG Post-SV/Milbertshofen/Amicita München 1:6 (0:4) Tore: 0:1 Hufnagel (5.), 0:2 Scuto (21.), 0:3 Angel (32.), 0:4 Veljovic (34.), 0:5 Hufnagel (58.), 1:5 Retzer (60.), 1:6 Hufnagel (82.).

Chancenlos war der TuS Holzkirchen beim kurzfristig angesetzten Testspiel gegen die Münchner Spielgemeinschaft aus der Kreisklasse. Die Holzkirchnerinnen unterlagen mit 1:6. Den Ehrentreffer erzielte Gina Retzer zum zwischenzeitlichen 1:5. „Der Gegner war für unser durch Ausfälle gebeuteltes Team eine Nummer zu groß. Aber wir haben nicht aufgegeben und eine super zweite Halbzeit gespielt“, berichtet TuS-Coach Marko Osterhuber. Das A-Klassen-Heimspiel gegen die SG Gröbenzell/Lochhausen war wegen Spielermangel beim Gegner auf März 2026 verlegt worden.