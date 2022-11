SG Otterfing/Holzkirchen: Für die Leistung belohnen SG will zum Jahresausklang punkten

Einmal müssen die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 ran, dann geht es in die Winterpause.

Otterfing/Holzkirchen - Zum Abschluss sind die SG-Spielerinnen der SG Polling-Mühldorf zu Gast. Die Kickerinnen des SV Parsberg müssten am Samstag in der Kreisklasse 2 bei der SG Farchant/ Garmisch-Partenkirchen antreten, die Begegnung soll aber aufgrund der Ausfälle beim SV noch möglichst ins neue Jahr verlegt werden.

Diesen Trend wollen die SG-Spielerinnen beim abschließenden Match in Polling fortsetzen. Die Gastgeberinnen liegen mit elf Punkten aus sieben Begegnungen auf einem guten vierten Platz und gehen als Favorit in die Partie. Dennoch will die SG alles versuchen, um die Vorrunde mit einem Erfolgserlebnis in Form eines Punktgewinns zu beenden. „Wenn alles gut läuft, können wir in Polling erstmals mit der gleichen Mannschaft auflaufen wie am letzten Wochenende. Wir wollen auf der Leistung der letzten Woche aufbauen und uns dieses Mal auch mit Toren belohnen“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski. „Polling-Mühldorf ist ein Gegner auf Augenhöhe, wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen.“ ts