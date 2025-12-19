SG Ottendorf/Eutendorf: „Mit nur einer Niederlage auf Platz 3“

Trainer Jochen Schimanek von der SG Ottendorf/Eutendorf äußert sich im FuPa-Teamcheck zur sechswöchigen Winterpause, zum Trainingslager im Allgäu, zur stabilisierten Defensive und zur Jägerrolle im Rennen um die vorderen Plätze der Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall.

Die SG Ottendorf/Eutendorf hat eine sechswöchige Winterpause eingelegt. „Am 19.01 starten wir offiziell in die Vorbereitung zur Rückrunde“, sagt Trainer Jochen Schimanek. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Teamzusammenhalt und der Intensität der Arbeit: „Ein besonderes Highlight bildet unser dreitägiges Trainingslager im Allgäu, bei dem wir nicht nur intensiv an Kondition und Taktik arbeiten, sondern auch den Teamgeist weiter stärken.“ Ergänzt wird die Vorbereitung durch Spielpraxis: „Zudem stehen 4 Testspiele in der Vorbereitung an.“

Der Blick auf die Tabelle fällt positiv aus. „Wir konnten den positiven Trend des letzten Jahres weiter fortsetzen und stehen zum Abschluss der Hinrunde mit nur einer Niederlage auf Platz 3“, erklärt Schimanek. Die Mannschaft hat sich damit in der Spitzengruppe der Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall etabliert und eine stabile Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen.

Defensive als Fundament der Entwicklung

Besonders zufrieden ist der Trainer mit der Arbeit gegen den Ball. „Das Integrieren der Neuzugänge hat reibungslos funktioniert“, betont Schimanek und ergänzt: „Großes Lob an die Mannschaft & an die Neuzugänge, die sich super eingebracht haben.“ Ein zentraler Erfolgsfaktor sei die defensive Stabilität: „Wir haben es geschafft, unsere Defensive zu stabilisieren mit 18 Gegentoren in 15 Spielen.“ Diese Zahl hebt er ausdrücklich hervor: „Was den besten Wert der Liga darstellt.“

Zu viele Punkte liegen gelassen

Trotz der positiven Bilanz sieht Schimanek auch Verbesserungspotenzial. „In der Konstanz“, benennt er den entscheidenden Punkt. „Wir haben zu viele Punkte gegen Mannschaften im unteren Mittelfeld liegen gelassen.“ Dabei gehe es vor allem um Spielkontrolle: „Wir müssen es hinbekommen, gegen vermeintlich schwächere Gegner ein Spiel 90 Minuten zu dominieren und geduldig zu spielen.“ Gerade in bestimmten Phasen sieht er Nachholbedarf: „Gerade wenn es längere Zeit 0:0 steht.“

Jägerrolle und Entwicklung der Mannschaft

Für den weiteren Saisonverlauf beschreibt der Trainer die Ausgangslage bewusst zurückhaltend. „Wir sind in einer guten Jägerrolle.“ Das Ziel sei klar umrissen: „Wir möchten bis zum Ende der Saison oben dranbleiben und um die vorderen Plätze kämpfen.“ Dabei geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Entwicklung: „Viele Spieler der Mannschaft haben noch keine Erfahrungen im Kampf um eine Meisterschaft.“ Schimanek sieht darin eine Chance: „Das wird hoffentlich ein wichtiger Prozess in ihrer Entwicklung, um auf die nächste Stufe zu kommen.“

Bewusste Entscheidung gegen Transfers

Auf dem Transfermarkt bleibt die SG Ottendorf/Eutendorf bewusst ruhig. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, etwas auf dem Transfermarkt zu tun“, erklärt Schimanek. Die Gründe sind klar benannt: „Wir sind in der Spitze & Breite sehr gut besetzt.“ Zudem herrsche bereits ein gesunder Wettbewerb: „Wir haben schon jetzt einen guten Konkurrenzkampf im Team.“ Neue Spieler könnten dieses Gleichgewicht stören: „Wir möchten das Risiko nicht eingehen, dass durch Neuzugänge hier eventuelle Unruhen aufkommen.“

Enge Liga ohne klare Prognose

In der Einschätzung der Konkurrenz zeigt sich der Trainer vorsichtig. „Oberrot legt eine enorme Konstanz an den Tag.“ Gleichzeitig verweist er auf die Ausgeglichenheit der Liga: „Es ist aber alles noch sehr eng bei uns in der Liga.“ Eine klare Prognose vermeidet er bewusst: „Da möchte ich mich nicht festlegen.“