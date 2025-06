SG Osterhofen II / Obergessenbach installiert neues Spielertrainer-Duo

Die SG Osterhofen II / Obergessenbach hat zwei äußerst schwierige Jahre hinter sich. Im Sommer 2024 konnte die Spielgemeinschaft den Abstieg in die A-Klasse nicht verhindern und musste daraufhin eine Reihe wichtiger Akteure ziehen lassen. Das neu installierte Trainerduo Willi Diedrich / Heino Corintan konnte mit dem dezimierten Kader in der A-Klasse nur eine Nebenrolle spielen. Der ehemalige Landesliga-Torschützenkönig legte bereits im Winter sein Amt nieder und kickte in den vergangen Wochen und Monaten für den FC Wallersdorf, ehe der 41-Jährige nun seine sehr erfolgreiche Spielerlaufbahn beendete. Die Diedrich-Formation schloss die Saison auf Tabellenplatz neun ab. Der 39-jährige Übungsleiter hat den beiden Klubs frühzeitig mitgeteilt, nicht über das Saisonende hinaus weitermachen zu wollen. Die Verantwortlichen können nun eine vielversprechende Nachfolgelösung präsentieren. Künftig wird mit Thomas Wallner und Quirin Grabolle ein Spielertrainer-Duo das Sagen haben.

Thomas Wallner zählte trotz seiner 38 Jahre beim Kreisklassisten RSV Walchsing in den vergangenen Jahren zu den absoluten Stützen. Den Traditionsklub führte der Blondschopf zwischen 2019 und 2023 als Spielertrainer an. In dieser Zeit schafften die RSVler die Rückkehr in die Kreisklasse. Als spielender Coach agierte der langjährige Bezirksliga-Kicker auch bereits bei der SpVgg Osterhofen II und dem FC Moos in der Kreisklasse. Quirin Grabolle sammelte ebenfalls schon Erfahrung als Spielertrainer und leitete den TSV Aschenau an, ehe er seit 2019 das Trikot des SV Achslach trug.







"Zunächst möchte ich mich bei Willi Diedrich bedanken. Wir hatten nach dem Abstieg aus der Kreisklasse einen sehr große Stubstanzverlust im Kader und daher war es für ihn eine sehr schwierige Aufgabe. Er hat das Maximum herausgeholt und ist ein ganz feiner Kerl, den wir nur das Beste wünschen", sagt SG-Manager Alexander Frensch, der überzeugt ist, mit dem Duo Wallner / Grabolle eine gute Wahl getroffen zu haben: "Tom bringt nicht nur jede Erfahrung und fußballerische Qualität, sondern auch Stallgeruch mit. Quirin hat ebenfalls bereits Spielertrainer-Luft geschnuppert und will nach einer längeren Verletzungspause wieder angreifen. Beide sind voll motiviert und wir wollen eine ordentliche Runde spielen, in der wir gegenüber der Vorsaison den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen möchten."