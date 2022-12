SG Osterfeld holt Big Points im Abstiegskampf Trotz der deutlichen Führung aus der ersten Hälfte ließ Osterfeld die Gäste aus Fuhlenbrock wieder ins Spiel. Jeweils eine gelb-rote Karte auf beiden Seiten sorgte für ein wenig Chaos in der zweiten Hälfte

Die SG Osterfeld hat ein letztlich wildes Spiel gegen den SV Blau-Weiß Fuhlenbrock mit 5:2 (3:0) für sich entschieden. Besonders in der zweiten Hälfte nahm die Partie - nach zwei Platzverweisen - ordentlich an Fahrt auf. In der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop überwintert die SGO trotzdem auf einem Abstiegsplatz.

Nach einem schwierigen Saisonstart ging die SG Osterfeld mit viel Rückenwind in ihr letztes Saisonspiel vor der Winterpause. Sieben Punkte aus den vorherigen drei Spielen standen für die Oberhausener zu Buche. Mit gemischten Gefühlen ging Fuhlenbrock in die Partie. Nur eines der vergangenen vier Spiele gestalteten sie siegreich. In der Vorwoche setzte es eine 2:5-Niederlage gegen den SV Sarajevo.

Und so hatte scheinbar die unterschiedlich starke Form schon früh einen Einfluss auf das Duell. Burak Ocak brachte die Oberhausener schon früh in Führung (11.). Nur kurze Zeit später verdoppelte Harun Al den Vorsprung für die Hausherren (15.). Es lief in der Anfangsphase nicht viel für Fuhlenbrock und so erhöhte kurz darauf Ocak (32.) für die SGO.

Zweite Halbzeit mit vielen Wendungen

Blau-Weiß musste zur zweiten Halbzeit Umstellungen vornehmen, um wenigstens die Minimalchance aufrecht zu erhalten, das Spiel nochmal zu drehen. Und nach zwei personellen Wechseln zur Halbzeit, schienen die Änderungen von Coach Sven Tappeser zu fruchten. Direkt zu Wiederbeginn nutzte Top-Knipser Mike Sklenak die Chance für seinen 20. Saisontreffer. Die vermeintliche Aufbruchstimmung wurde kurz darauf wieder gedämpft, als Al postwendend das 4:1 für die Gastgeber erzielte (50.).

Es blieb, trotz des einseitigen Spielstandes, nach wie vor Feuer im Spiel. Zunächst äußerte sich dies in einer gelb-roten Karte auf Seiten des SV (66.). Blau-Weiß kam jedoch kurz darauf durch einen Strafstoß von Sklenak etwas ran (72.). Mit seinem 21. Saisontreffer übernahm der 25-Jährige auch die alleinige Führung in der Torschützenliste.