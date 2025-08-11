SG Ostercappeln überrascht gegen SSC Dodesheide II

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - überraschte die SG Ostercappeln/Schwagstorf gegen SSC Dodesheide II mit dem zweiten Saisonsieg in Folge.

In einem über weite Strecken ausgeglichenes Spiel erzielte Jonas Wiese kurz vor der Pause den viel umjubelten Treffer zur 1:0-Führung. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach Pause drückte der SSC auf den Ausgleich, kam gegen die vielbeinige Abwehr der Gastgeber trotz einiger Möglichkeiten nicht entscheidend zum Abschluß. Am Ende freute sich der Gastgeber über den zweiten Sieg in Folge.