Ligabericht
– Foto: Larissa Bergmann
SG Ostercappeln überrascht gegen SSC Dodesheide II
In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - überraschte die SG Ostercappeln/Schwagstorf gegen SSC Dodesheide II mit dem zweiten Saisonsieg in Folge.
In einem über weite Strecken ausgeglichenes Spiel erzielte Jonas Wiese kurz vor der Pause den viel umjubelten Treffer zur 1:0-Führung. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach Pause drückte der SSC auf den Ausgleich, kam gegen die vielbeinige Abwehr der Gastgeber trotz einiger Möglichkeiten nicht entscheidend zum Abschluß. Am Ende freute sich der Gastgeber über den zweiten Sieg in Folge.
Jonas Wiese erzielt das entscheidende Tor. – Foto: Fupa
"Trotz mehr Spielanteile und Ballbesitz konnten wir unsere Chancen nicht nutzen und verlieren somit unnötig,“ sagte uns Trainer Patrick Ahaus (SSC Dodesheide) nach dem Spiel.