SG Osterbrock/Geeste setzt sich eindrucksvoll gegen SV Meppen 3 durch von Gerry Grave · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

Im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse Emsland-Mitte gelang der SG Osterbrock/Geeste ein überzeugender Auswärtssieg bei der dritten Mannschaft des SV Meppen. Mit einer starken Vorstellung und entscheidenden Toren in den kritischen Momenten sicherten sich die Gäste einen verdienten 5:1-Erfolg und festigten damit ihre Tabellenführung.

Die Begegnung begann vielversprechend für die Hausherren. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Johann Schimanski den SV Meppen III mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld hob er den Ball geschickt über den gegnerischen Torwart Johannes Heinen hinweg ins Netz. Dieser frühe Treffer ließ den Gastgebern Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang des Spiels. Die Blauen zeigten in der Folge eine engagierte Leistung und verteidigten den Vorsprung bis zur Halbzeitpause, obwohl die Gäste durch Manuel Eixler mehrfach gefährlich vor das Tor kamen.



Doch kurz vor der Halbzeitpause konnte die SG Osterbrock/Geeste den Ausgleich erzielen. Tim Sur nutzte einen Fehler in der Abwehr der Gastgeber eiskalt aus und stellte den Spielstand auf 1:1, was den Pausenstand markierte. Diese Szene veränderte die Dynamik des Spiels maßgeblich.











Mit taktischen Änderungen wie Manuel Eixler im Mittelfeld sowie Tim Möller und dem erfahrenen Simon Jansen im Angriff verstärkte die SG Osterbrock/Geeste ihre Offensive weiter. In der Folge traf Philipp Babis per Elfmeter, gefolgt von Tom Rakers, der mit dem vierten Treffer die Entscheidung herbeiführte. Der Meppener Ahmed Kajeh schoss den Ball am Ende dann ins eigene Tor, somit das Spiel 5:1 endete. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste sofort den Druck. Bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Jonas Kuper das 2:1 für Osterbrock/Geeste. Anschließend dominierte der Tabellenführer zunehmend das Geschehen und ließ die Meppener kaum noch zu Chancen kommen. Die solide Defensivarbeit und das effiziente Mittelfeld der Gäste sorgten dafür, dass das Spielgeschehen weitestgehend kontrolliert wurde.Mit taktischen Änderungen wie Manuel Eixler im Mittelfeld sowie Tim Möller und dem erfahrenen Simon Jansen im Angriff verstärkte die SG Osterbrock/Geeste ihre Offensive weiter. In der Folge traf Philipp Babis per Elfmeter, gefolgt von Tom Rakers, der mit dem vierten Treffer die Entscheidung herbeiführte. Der Meppener Ahmed Kajeh schoss den Ball am Ende dann ins eigene Tor, somit das Spiel 5:1 endete.