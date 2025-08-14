SG Osterbrock/Geeste legt Lorup trocken

Eigentlich hätte das Spiel in Geeste stattfinden sollen, doch der Rasen dort hatte Durst, die Gemeinde stellte die Pumpen ab, und so zog die Partie kurzerhand nach Osterbrock um. Die SG Osterbrock/Geeste fühlte sich im „Ausweichstadion“ offenbar pudelwohl: Tom Rakers eröffnete in der 27. Minute mit dem 1:0, und nach einer langen torlosen Phase traf Tim Möller in der 89. per Kopf zum 2:0. In der Nachspielzeit legte Onur Serin noch das 3:0 nach.

Lorup hatte durchaus Chancen, ein Pfostentreffer und mehrere gute Gelegenheiten hielten die Spannung am Leben, doch am Ende stand ein klarer Sieg für die Gastgeber, die nicht nur das Wasser, sondern auch die Punkte in Osterbrock behielten.