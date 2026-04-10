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SG Osburg: Trainer hat auf seiner Abschiedstournee noch viel vor
Daniel Becker hört nach der Saison beim B-10-Ligisten SG Osburg auf. Welche Ziele er bis zum Sommer verfolgt – und wer ihn beerbt.
von Philipp Schabo · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Daniel Becker wird die SG Osburg im Sommer verlassen. – Foto: FuPa/Verein
Für den Sommer kündigt sich ein Trainerwechsel bei der SG Osburg an: Daniel Becker hört dann als Trainer des aktuellen Tabellenvierten der Kreisliga B 10 auf. „Ich war jetzt über mehrere Jahre hinweg Trainer. Seit zwei Jahren bin ich auch im Jugendbereich tätig. Diesem werde ich mich auch weiterhin widmen – als Trainer und Koordinator.‘‘, erläutert Becker. Seit 2017 (inklusive zweijähriger Pause) coacht er die Vereinigten aus Osburg, Thomm und Lorscheid (der SV Morscheid ist inzwischen kein SG-Mitglied mehr).