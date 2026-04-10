SG Osburg: Trainer hat auf seiner Abschiedstournee noch viel vor

Der 35-jährige Florian Berens folgt auf Becker. Es wird dann seine zweite Trainerstation sein: ‚‚Ich freue mich sehr, dass es im Sommer losgeht. Seitdem ich vor rund fünf Jahren in Schöndorf als Spielertrainer tätig war, habe ich nicht mehr in diesem Bereich gearbeitet.“ Aktuell läuft Berens noch ab und zu für die Zweitvertretung der DJK Pluwig-Gusterath auf. ‚‚Ich hoffe, die gute Arbeit von Daniel fortführen zu können. Mit den vielen jungen Leuten ist dort auch viel Potenzial‘‘, so Berens über seine neue Aufgabe. Der aktuell spielende Co-Trainer Luca Leonhard wird ihm dabei zur Seite stehen.

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