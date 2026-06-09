SG Orlen: Vier Neuzugänge für die Gruppenliga Leon Löber kehrt nach Stationen beim SVW und SV Gonsenheim an den Zugmantel zurück +++ Dazu kommt ein Rückkehrer-Duo und ein neuer Innenverteidiger aus Holzhausen von Lauris Ommert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Kehrt zum Jugendverein zurück: Leon Löber (hier noch im Trikot des SV Gonsenheim). – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Taunusstein. Nach dem Double aus Meisterschaft und Kreispokal hat die SG Orlen vier Neuzugänge verkündet. Unter drei Rückkehrern ist auch Leon Löber, der zuletzt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für den SV Gonsenheim auflief.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der 22-Jährige verließ nach der A-Jugend seinen Jugendverein in Richtung SV Wiesbaden. Dort war er in seiner ersten Saison mit 23 Toren maßgeblich an der Rückkehr des SVW in die Verbandsliga beteiligt. Im Sommer 2025 folgte der Wechsel auf die andere Rheinseite. Dort fiel er lange verletzungsbedingt aus, kam lediglich in zehn Spielen zum Einsatz. Die Rückkehr an den Zugmantel begründet Löber so: "Zum einen habe ich nächstes Jahr mein Staatsexamen als Physiotherapeut. Da kann ich nicht fünfmal die Woche nach Mainz fahren. Zum anderen kenne ich den ganzen Verein in und auswendig. Ich habe die letzten Jahre schon überlegt zurückzukehren. Mein Kopf hat aber gesagt, dass ich höher spielen will."

Der Aufstieg der SGO in die Gruppenliga sei ein weiteres Argument gewesen. Dort wird Löber auch erstmals mit seinem Bruder Jan auflaufen. "Meine Eltern waren immer schon dafür, dass wir mal zusammenspielen", erzählt der 22-Jährige. Duo kehrt ebenfalls zurück, Dominik Bauer kommt aus Holzhausen Während Innenverteidiger Dominik Bauer (TGSV Holzhausen), der in der Jugend für den SV Wehen Wiesbaden spielte, die Defensive verstärken soll, haben Alireza Mojahedi (SV Wallrabenstein) und Justin Hoffmann (SG Ra/Ma) bereits eine Vergangenheit bei der SGO. "Die SG Orlen setzt damit weiterhin konsequent auf Kontinuität, punktuelle Verstärkungen mit passendem Charakterprofil und vor allem auf die hohe Identifikation vieler Spieler mit dem Verein. Nach einer historischen Saison möchte der Verein auch in der Gruppenliga als geschlossene Einheit auftreten und den eingeschlagenen Weg nachhaltig fortsetzen", heißt es in einer Vereinsnachricht des Gruppenliga-Aufsteigers.