SG Orlen verlängert mit Trainerteam

Die SG Orlen und ihr fünfköpfiges Trainerteam der ersten Mannschaft um Robin Menger, Wadim Arenkov, Alexander Stieg, Ole Dietrich und Volker Schiller setzen die Zusammenarbeit auch in der Saison 2026/27 fort. Mit dieser ligaunabhängigen Entscheidung setzt der Verein konsequent auf Kontinuität. Hierbei wird das Trainerteam weiterhin eng durch Yannick Klische unterstützt, der neben seiner tragenden Rolle als Mannschaftskapitän auch als Athletiktrainer und Physiotherapeut maßgeblich zum Erfolg beiträgt.

Vor nunmehr als zwei Jahren fiel der Entschluss, gemeinsam die sportlichen Strukturen und die Mannschaft schrittweise und langfristig entwickeln zu wollen. Dass das Team aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt und erneut das Kreispokalfinale (am 14.05. in Taunusstein-Hahn) erreicht hat, wird im Verein als logisches Resultat dieser Planung eingeordnet. Zudem untermauert die aktuelle Statistik diesen Prozess: Eine gesteigerte Torgefährlichkeit bei gleichzeitig zunehmender Spielkontrolle und erhöhter defensiver Stabilität spiegelt die sportliche Weiterentwicklung wider.

Starkes Fundament aus eigener Jugend

Das Fundament bleibt zweifelsohne die Zusammensetzung des Kaders, der größtenteils im eigenen Verein ausgebildet wurde. Bis auf drei Spieler haben alle Akteure in der eigenen Jugend gespielt – viele durchgehend seit den Bambini sowie den E‑ und F‑Junioren. Dieses gewachsene Gefüge ist im Alltag auf und neben dem Platz deutlich spürbar, prägt den Teamspirit in besonderer Weise und spiegelt sich nicht zuletzt in der Fairplay-Tabelle wider, die man derzeit anführt.

Teaminterne Zusammenarbeit

Innerhalb des Trainerteams ist die Zusammenarbeit von einem ehrlichen, vertrauensvollen und freundschaftlichen Austausch geprägt. Die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche greifen ineinander, wobei sich niemand in den Vordergrund drängt, sondern seine individuellen Schwerpunkte in das große Ganze einbringt. Durch die unterschiedlichen Blickwinkel werden Ideen gesammelt, gemeinsam hinterfragt und im Sinne der Mannschaft lösungsorientiert weiterentwickelt. Die hohe Identifikation des Stabs mit dem Verein sowie die gebündelten fachlichen Kompetenzen ermöglichen es, das Potenzial der Spieler nicht nur auszuschöpfen, sondern gezielt weiterzuentwickeln.

Enge Verzahnung mit dem Spielausschuss

Abgerundet wird die positive Entwicklung durch das gute Zusammenspiel mit dem mehrköpfigen Spielausschuss um Kai Mucke, Torsten Hahn, Detlef Boche, Volker Schiller, Oliver Körner und Berater Oliver Eckhardt, wobei Volker Schiller in seiner Doppelfunktion als Teil des Trainerteams und des Spielausschusses entscheidend zur engen Verzahnung, Stabilität und zur Qualität des gesamten sportlichen Konzepts beiträgt. Dass zudem viele Kernpunkte aus der letztjährigen Saisonanalyse positiv umgesetzt werden konnten, motiviert alle Beteiligten, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Blick nach vorn

Mit der frühzeitigen Verlängerung möchte die SG Orlen den eingeschlagenen Weg festigen. Ziel bleibt die stetige Weiterentwicklung der Mannschaft und der sportlichen Strukturen.