SG Orlen und Trainerteam verlängern Zusammenarbeit

Die SG Orlen und ihr Trainerteam werden auch in der kommenden Saison 2025/26 gemeinsam weitermachen. Wadim Arenkov, Alexander Stieg, Robin Menger, Volker Schiller, Ole Dietrich (Torwarttrainer), Markus Ach (Betreuer) sowie Yannick Klische (Physiotherapeut) bleiben in ihrer bewährten Konstellation an Bord – ligaunabhängig. Die Entscheidung zur Verlängerung wurde von allen Beteiligten gemeinsam und mit Überzeugung getroffen. Die Zusammenarbeit im Trainer- und Funktionsteam ist von großem Vertrauen und einem starken Miteinander geprägt. Auch die positive Stimmung innerhalb der Mannschaft und im gesamten Verein wird sehr geschätzt und war ein wesentlicher Beweggrund für die Fortsetzung des gemeinsamen Weges.

Auch Veränderung bei der Zweitvertretung

Bei der zweiten Mannschaft der SG Orlen steht zur kommenden Saison ein Wechsel auf der Trainerbank an: Jerome Triquart wird sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit niederlegen. Der Verein bedankt sich herzlich bei ihm für sein langjähriges Engagement, seine Leidenschaft und seine erfolgreiche Arbeit. Unter seiner Leitung gelang der Mannschaft unter anderem der Aufstieg in die A-Liga – ein besonderer Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte. Auch wenn Triquart künftig nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird, bleibt er der SG Orlen weiterhin eng verbunden: Er wird sich künftig verstärkt als Schiedsrichter engagieren und somit auch in neuer Rolle ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens bleiben.