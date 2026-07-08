SG Orlen setzt in der Gruppenliga auf die eigene Jugend

Die SG Orlen möchte sich in der Gruppenliga Wiesbaden etablieren. – Foto: Sven Muntermann (Archiv)

Robin Menger, aus dem Trainerteam der ersten Mannschaft der SG Orlen, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

„Unser Fazit zur vergangenen Saison fällt durchweg positiv aus. Ich denke, wir haben von Anfang bis Ende eine sehr gute Saison gespielt. Vor der Winterpause hatten wir zwar eine kleine Delle, konnten danach aber im Jahr 2026 alle Pflichtspiele gewinnen. Gekrönt wurde das Ganze schließlich mit der Meisterschaft und dem Pokalsieg. Insgesamt war es eine rundum erfolgreiche Saison, die aus unserer Sicht kaum besser hätte verlaufen können.“

„Im Verein gibt es ein neues Duo an der Spitze: Mit Jan Mucke als 1. Vorsitzendem und Christian Rücker als 2. Vorsitzendem wurden die Weichen für die Zukunft neu gestellt. Jetzt gilt es, gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.

Im Trainerteam gab es dagegen nur eine Veränderung. Unser Torwarttrainer Ole Dietrich hat sein Amt niedergelegt. Deshalb sind wir aktuell auf der Suche nach einem neuen Torwarttrainer sowie einem Teammanager, der sich organisatorisch um die Mannschaft kümmert.“

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

„Wir haben unseren Kader gezielt verstärkt und gleichzeitig nur wenige Abgänge zu verzeichnen. Mit Dominik Bauer (TGSV Holzhausen), Justin Hoffmann (SG RAMA), Alireza Mojahedi (SV Wallrabenstein), sowie Leon Löber (SV Gonsenheim) konnten wir vier externe Neuzugänge verpflichten, die sportlich wie auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passen.

Zusätzlich stoßen mit Mika Decker, Louis Gauer und Eray Semerci gleich drei talentierte Spieler aus der eigenen U19 zum Kader der ersten Mannschaft. Das unterstreicht einmal mehr unseren Weg, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und junge Spieler nachhaltig in den Seniorenbereich zu integrieren.

Verlassen haben uns Lukas Felke, der berufsbedingt nach Leipzig gezogen ist, sowie Calvin Fochler, der sich dem TSV München Ost angeschlossen hat. Wir bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz im Trikot des TSV und wünschen ihnen sowohl sportlich als auch privat alles Gute.“

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

„Die Stimmung im Verein ist hervorragend. Besonders der Zusammenhalt zwischen der ersten und zweiten Mannschaft ist sehr gut und wir stehen regelmäßig im Austausch. Auch die Zusammenarbeit mit unserer Jugend funktioniert hervorragend. Aus der U19 sind erneut einige Spieler sowohl in die erste als auch in die zweite Mannschaft aufgerückt. Diese enge Verzahnung ist uns sehr wichtig und zeigt, dass unsere Nachwuchsarbeit funktioniert.“

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

„Unser erstes Ziel ist es, in der Gruppenliga anzukommen und uns dort zu etablieren. Natürlich steht zunächst der Klassenerhalt im Vordergrund. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch nicht verstecken. In der vergangenen Saison haben wir gezeigt, dass wir auch gegen höherklassige Mannschaften bestehen können – unter anderem im Pokal. Jetzt gilt es, diese Leistungen konstant abzurufen und Woche für Woche auf den Platz zu bringen.

Wir werden dabei unserem Spielstil treu bleiben und nicht grundlegend etwas verändern. Wir möchten genau dort weitermachen, wo wir in der vergangenen Saison aufgehört haben, denn dieser Fußball hat uns erfolgreich gemacht.“

Worauf dürfen sich eure Fans in der kommenden Saison besonders freuen?

„Unsere Fans dürfen sich vor allem auf unsere Neuzugänge freuen. Wir konnten spielstarke Spieler verpflichten, die sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passen und unserem Spiel weitere Qualität verleihen.

Ein besonderes Highlight wird sicherlich das Hessenpokal-Heimspiel zum Saisonauftakt. Dort gehen wir zwar als Außenseiter ins Rennen, freuen uns aber auf diese Herausforderung. Vielleicht gelingt uns sogar der Sprung in die nächste Runde – nichts muss, aber alles kann.“

Gibt es Spieler aus der eigenen Jugend, denen ihr in dieser Saison besonders viel zutraut?

„Mit Mika Decker, Louis Gauer und Eray Semerci rücken drei talentierte Spieler aus unserer U19 in den Seniorenbereich auf. Wie bei allen jungen Spielern braucht auch bei ihnen der Übergang etwas Zeit. Wir werden ihnen die Möglichkeit geben, sich in Ruhe an den Herrenfußball zu gewöhnen und sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Von ihren fußballerischen Qualitäten sind wir absolut überzeugt. Jetzt kommt es darauf an, geduldig zu bleiben, weiter hart zu arbeiten und ihre Chancen zu nutzen. Wir sind sicher, dass alle drei das Potenzial haben, sich langfristig in unserer ersten Mannschaft zu etablieren.“

Welche Botschaft möchtet ihr euren Fans und Unterstützern mit auf den Weg geben?

„Wir freuen uns über jede Unterstützung – egal ob bei unseren Heim- oder Auswärtsspielen. Die vergangene Saison hat gezeigt, welchen Zusammenhalt unsere Mannschaft auszeichnet und welche Leistungen sie gemeinsam mit unseren Fans abrufen kann.

Wir hoffen deshalb, dass uns unsere Zuschauer auch in der neuen Saison wieder so großartig begleiten. Gleichzeitig würden wir uns freuen, wenn auch neutrale Fußballinteressierte den Weg zu unseren Spielen finden. Und natürlich hoffen wir, viele bekannte Gesichter, die wir in der vergangenen Saison regelmäßig auf unserem Sportplatz begrüßen durften, auch in der kommenden Spielzeit wiederzusehen.“