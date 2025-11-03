SG Orlen setzt Erfolgsserie fort: FC Waldems unterliegt auswärts

In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus musste sich der FC Waldems gestern mit 0:3 bei der SG Orlen geschlagen geben. Die Gastgeber, die bisher eine beeindruckende Saison spielen und alle ihre Heimspiele mit einem Torverhältnis von 49:5 gewonnen haben, gingen auch diesmal als Favorit in die Partie.
Der FC Waldems war sich seiner Auswärtsschwäche bewusst und setzte von Beginn an auf eine sehr defensive Ausrichtung, um das Spiel lange offen zu halten. Das gelang bis zur 70. Minute auch recht gut: Nach einem umstrittenen Elfmeter in der 35. Minute lag die SG Orlen nur mit 1:0 vorn. Doch trotz des Rückstands zeigte Waldems großen Kampfgeist und eine starke Mentalität.
Ab der 70. Minute stellte der FCW dann offensiver um, um noch den Ausgleich zu erzwingen. Leider nutzte Orlen genau in diesem Moment eine Standardsituation zum 2:0. Damit war die Partie quasi entschieden. Dennoch gab Waldems nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Das 3:0 fiel erst in der Nachspielzeit und war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.
Nun richtet sich der Blick auf das nächste Heimspiel gegen die TSGV Holzhausen in Steinfischbach am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr. Trotz der Niederlage nimmt der FC Waldems viel Positives mit und bleibt zuversichtlich.