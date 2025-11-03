SG Orlen setzt Erfolgsserie fort: FC Waldems unterliegt auswärts

In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus musste sich der FC Waldems gestern mit 0:3 bei der SG Orlen geschlagen geben. Die Gastgeber, die bisher eine beeindruckende Saison spielen und alle ihre Heimspiele mit einem Torverhältnis von 49:5 gewonnen haben, gingen auch diesmal als Favorit in die Partie.

Der FC Waldems war sich seiner Auswärtsschwäche bewusst und setzte von Beginn an auf eine sehr defensive Ausrichtung, um das Spiel lange offen zu halten. Das gelang bis zur 70. Minute auch recht gut: Nach einem umstrittenen Elfmeter in der 35. Minute lag die SG Orlen nur mit 1:0 vorn. Doch trotz des Rückstands zeigte Waldems großen Kampfgeist und eine starke Mentalität.